Piccioni e uccelli alle finestre, come allontanarli definitivamente con il metodo del “volatile”

Piccioni e uccelli in generale che invadono edifici, balconi, davanzali e giardini, non sono soltanto fastidiosi ma potenzialmente pericolosi per la salute. In particolare, i piccioni possono veicolare malattie e devono assolutamente essere allontanati dai nostri ambienti.

Feci ed evacuazioni del piccione selvatico (columba livia) sono acide e corrosive, distruggono piante e carrozzerie delle auto, incrostano muri e monumenti e rappresentano un rischio sanitario.

Il più delle volte, si pensa di risolvere il problema utilizzando prodotti chimici (dannosi per la salute e per l’ambiente) senza sapere che esistono metodi naturali per tenerli lontani dal nostro habitat.

Ecco quali sono i rimedi naturali più efficaci per sbarazzarsene definitivamente.

Piccioni e uccelli alle finestre: metodi casalinghi per allontanarli

Per allontanare definitivamente piccioni e uccelli dalle finestre si possono provare diversi metodi casalinghi:

Palloncini decorati che somigliano a rapaci come gufi e falchi che terrorizzano i piccioni;

Girandole colorate o grandi stuzzicadenti da piantare nei vasi;

Foglietti o vassoi in alluminio appesi ad un filo che i piccioni detestano;

CD da appendere in terrazza o in balcone o da spargere in giardino: i riflessi della luce spaventano i piccioni.

Altri rimedi di tipo meccanico, elettrico, ad ultrasuoni

In alternativa ai metodi casalinghi, esistono soluzioni di tipo meccanico, elettrico o ad ultrasuoni:

Dissuasori meccanici come fili ad aghi oppure reti e fili in acciaio che impediscono a piccioni ed uccelli di appoggiarsi a balconi o soffitte;

Dissuasori elettrificati che rilasciano piccole scosse elettriche ai piccioni allontanandoli rapidamente: non sono consigliati in presenza di bimbi o animali domestici;

Apparecchi ad ultrasuoni che emettono onde sonore ad una frequenza percepibile solo da volatili, roditori ed alcuni insetti come scarafaggi. Questo metodo è di dubbia efficacia.

Metodi alternativi per liberarti di piccioni e uccelli

Se con i metodi finora descritti non si ottengono risultati soddisfacenti, occorre passare a soluzioni più forti.

Ad esempio, bisogna utilizzare sostanze dall’odore decisamente sgradito ai volatili da applicare sui davanzali di casa.

Le sostanze in questione sono: