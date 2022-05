Gemma Galgani è la dama più amata e conosciuta del trono over di Uomini e Donne. Sapete che in passato è stata sposata con un uomo molto affascinante? Scopriamo insieme di chi si tratta: conosciamo meglio l’ex marito di Gemma.

Gemma Galgani, la conosciamo bene, è uno dei volti storici di Uomini e Donne, il noto dating show di Maria De Filippi. Da diversi anni la vediamo in trasmissione per la ricerca del suo principe azzurro. Spesso è protagonista di duri scontri con la bionda opinionista Tina Cipollari.

Non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei, anzi, l’abbiamo vista diverse volte piangere per delle brutte delusioni d’amore. Ma sapete che in passato è stata sposata con un uomo davvero affascinante? Lui si chiama Francesco D’Acqui: conosciamolo meglio.

La vita sentimentale di Gemma Galgani

Nel 2010, Gemma Galgani ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. Quando fece il suo ingresso nella trasmissione, non attirò subito l’attenzione del pubblico, probabilmente per il suo look non molto curato. All’inizio la dama non metteva in risalto le sue forme fisiche, oggi invece è completamente cambiata.

Ma è sempre stata molto corteggiata, infatti, in molti si ricorderanno di quando nella trasmissione, conobbe Ennio. Tra i due non funzionò e dopo qualche tempo, la Galgani si innamorò perdutamente di Giorgio Manetti, un uomo molto più giovane di lei.

La loro storia fece molto scalpore, ancora oggi i fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma. Ma sapete che Gemma ha avuto un’altra storia ancora più importante? L’uomo di cui stiamo parlando si chiama Francesco D’Acqui: conosciamolo meglio.

Chi è Francesco D’Acqui? L’ex marito di Gemma Galgani

Francesco D’Acqui, conosciuto per essere l’ex marito di Gemma Galgani, è un imprenditore genovese, figlio di un armatore. E’ convolato a nozze nel 1972 con la famosa dama torinese. In un’intervista rilasciata a DiPiù, ha raccontato che il loro matrimonio durò pochi mesi:

“Ci mantenevano i miei genitori. Io ero uno studente, sarei dovuto partire per il servizio militare, come potevamo vivere? Gemma iniziò a non sopportare quell’idea. Era alla ricerca di una stabilità lavorativa, voleva sentirsi utile.”

Proprio per questo i due si lasciarono e divorziarono dopo 20 anni. Oggi l’uomo è sposato con Cinzia dal quale ha avuto anche dei figli. Ma in che rapporti sono oggi Gemma e Francesco? I due si sono persi di vista, ma hanno dichiarato diverse volte che provano una stima profonda l’uno per l’altra.