Michelle Hunziker, alla faccia di Angolini: si bacia ‘appassionatamente’ con lui | VIDEO

Michelle Hunziker, alla faccia di Giovanni Angiolini: la conduttrice svizzera beccata a baciarsi ‘appassionatamente’ con lui. Un video mostra tutto. Ecco chi è il terzo ‘incomodo’.

Michelle Hunziker non si nasconde più. La bellissima conduttrice svizzera si bacia ‘appassionatamente’ proprio con lui. Che fine ha fatto Giovanni Angiolini? Già è stato sostituito? I dettagli.

Michelle Hunziker, regina del gossip

La bellissima conduttrice svizzera Michelle Hunziker è nuovamente al centro dell’attenzione. L’ex moglie di Tomaso Trussardi e di Eros Ramazzotti non smette di far parlare di sé. Per mesi è stata al centro di gossip e pettegolezzi per via della sua vita sentimentale molto turbolenta.

A gennaio, con un comunicato affidato all’Ansa, la conduttrice svizzera annunciava a tutta Italia e al mondo intero la fine del suo matrimonio con l’imprenditore di moda Trussardi e due settimane dopo il triste annuncio, eccola in dolce compagnia di Giovanni Angiolini, ex partecipante del Grande Fratello 14 nonché medico più bello di Italia.

I due sono stati paparazzati fino a qualche giorno fa insieme ma ora Michelle sorprende tutti con un gesto clamoroso: è stata beccata a baciare ‘appassionatamente’ proprio lui e no, non è il dottorotto. Sapete chi ha conquistato il suo cuore? Non lo immaginereste mai: finalmente la Hunziker esce allo scoperto.

La conduttrice svizzera ‘al bacio’ con lui

Michelle Hunziker sorprende i suoi tantissimi fan con un gesto inaspettato: sui social la bella conduttrice svizzera si è mostrata mentre bacia ‘appassionatamente’ lui. Il terzo incomodo ha il nome di Leone.

I fan della coppia Angiolini-Hunziker possono stare tranquilli. Non si tratta di un uomo ma del suo adorato cagnolino. Leone è un barboncino toy, dal manto color albicocca, salvato dalla conduttrice nel 2017.

Leone è nato infatti da parto prematuro e al momento della nascita pesava solo 100 grammi. La conduttrice, che è un’animalista e una amante degli animali, se ne è presa cura fin da subito prestando al suo adorato cucciolo tutte le cure necessarie.

Fortunatamente il barboncino si è ripreso e proprio come un leone è sopravvissuto alle malattie mostrandosi attaccato alla vita, da qui per l’appunto il nome che lo contraddistingue.

Michelle, in un video tenerissimo, si mostra mentre riempie il suo cucciolotto di baci. Leone si lascia coccolare dalla sua mamma umana, la scena è tenerissima: l’amore di Michelle per gli animali la rende ancora più bella agli occhi degli spettatori.

Per quanto riguarda invece la vita sentimentale della conduttrice svizzera, le cose tra Angiolini e la Hunziker sembrano andare a gonfie vele. Appena una settimana fa i due si sono concessi una vacanza romantica a Parigi ma per il momento ognuno è a casa propria: Michelle a Milano e Angiolini invece a Cagliari. Il loro amore prosegue alla grande, i due appaiono più affiatati che mai e insieme formano davvero, a detta del popolo del web, una coppia bella.