Caspita, con questi 5 euro te ne intaschi 3000: controlla subito il numero di serie!

Non solo monete ma anche banconote in euro possono valere una fortuna. I collezionisti esperti sanno bene che la prima cosa da controllare è il numero di serie.

Una persona qualunque, che non si occupa di collezionismo numismatico e ne sa poco o nulla, si chiede come mai certe monete o banconote possano valere così tanto.

Da quando l’euro ha sostituito la lira, le iniziative per commemorare le due monete non si contano più. Dai gadget ai gioielli, banconote e monete sono state raffigurate in mille modi. Certe vecchie lire oggi valgono tantissimo ma anche le banconote in euro possono raggiungere valori impensabili. Ad esempio, banconote da 5 euro con determinati numeri di serie.

Questi 5 euro possono valerne 3000: controlla il numero di serie

Non ci crederai ma esistono banconote in euro che possono valere fino a 3000 euro ciascuna. Come riconoscerle?

Nel corso degli anni, sono state coniate con numeri di serie particolari come, ad esempio:

La presenza di una S nella lettera dello Stato di emissione e condizioni particolari nelle prime sei cifre. Devono essere in Fior di Stampa e in ottime condizioni;

Numero di serie composto esclusivamente da 0, 1 e 2;

Con 4 numeri uguali (le cosiddette banconote ‘poker);

Con 4 numeri consecutivi o il cui numero risulta uguale indipendentemente dal senso con cui viene letto;

Numero di serie con 5 cifre uguali.

Sono queste le caratteristiche delle banconote da 5 euro che possono raggiungere il valore di 3.000 euro.

Occhio ad altre banconote in euro di valore

Anziché diffidare delle stime che si possono trovare tranquillamente online, converrebbe controllare certe caratteristiche se si posseggono banconote in euro di vari tagli. Grazie a certe caratteristiche certe banconote potrebbero raggiungere un valore importante.

Ecco altri esempi di banconote in euro che possono valere parecchio: