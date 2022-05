Biagio D’Anelli dimentica Miriana con lei: hai capito che gusto! Lei è bellissima

Miriana chi? Biagio D’Anelli dimentica la ex gieffina e si mette con lei. La donna in questione è bellissima. Avete visto che cosa ha pubblicato sui social? L’opinionista finalmente esce allo scoperto.

Biagio D’Anelli non si nasconde più, l’opinionista ora fa coppia con lei. La bellissima in questione è molto più giovane di Miriana Trevisan. Ormai la ex valletta di Mike Bongiorno è acqua passata.

Biagio D’Anelli volta pagina dopo Miriana

Biagio D’Anelli si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione a una delle prime edizioni del Grande Fratello, poi è diventato l’opinionista preferito di Barbara D’Urso. Spesso ospite dei suoi programmi televisivi, viene considerato ancora tutt’oggi come l’opinionista più peperino e irriverente del piccolo schermo.

Alfonso Signorini lo ha voluto anche nel suo reality. Ha preso infatti parte, Biagio, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e proprio nel bunker di Cinecittà ha perso la testa per l’ex valletta di Mike Bongiorno, Miriana Trevisan.

I due hanno iniziato un flirt, se tale lo si può definire, davanti alle telecamere, ma una volta spentisi i riflettori della casa più spiata d’Italia, ecco che ciascuno di loro ha preso strade diverse.

Non sono chiare le ragioni per cui non abbiano continuato la loro relazione fuori dalla casa di Cinecittà ma tra bugie, verità non dette e mancate confessioni, Miriana e Biagio hanno posto fine alla loro conoscenza e oggi pare che non si parlino nemmeno più.

Intanto l’ex gieffino pare aver voltato pagina dopo la batosta presa con Miriana. Avete visto con chi è stato beccato? Proprio con lei, una donna bellissima. Sui social viene fuori tutta la verità.

Chi è la bellissima che ha fatto perdere la testa all’ex gieffino

Biagio D’Anelli non si nasconde più, il suo cuore batte per un’altra donna, lei è davvero bellissima e molto più giovane di Miriana. Nelle scorse ore, l’ex gieffino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nella quale lo si vede baciare una giovane donna dai lunghi capelli scuri.

Non è perfettamente visibile il viso di lei. Molti sui social hanno affermato che sembrerebbe essere quasi la sua ex fidanzata Silvana Curcio. Prima di vivere questo intenso flirt con Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio aveva dichiarato pubblicamente di avere una relazione con la ex miss Germania.

Silvana è una bellissima italiana che per lavoro si ritrova a vivere all’estero. Lei e D’Anelli vivevano una relazione a distanza molto complicata. Proprio per stare con Miriana, Biagio ha lasciato la Curcio in diretta TV, davanti alle telecamere del Grande Fratello.

Non sappiamo se la donna che ha mostrato finalmente pubblicamente sui social sia lei, ma senza dubbio è bellissima. La stessa ragazza è presente anche nelle Instagram stories dell’opinionista nelle quali lo si vede per l’appunto a cena con questa giovane donna che viene ripresa però sempre dal collo in giù, il suo volto non è dunque palese.

Chi è la donna del mistero? Si tratta di Silvana Curcio oppure è qualcun’altra? Non ci resta che aspettare ulteriori scoop per fare luce su questa vicenda.