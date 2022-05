Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole assisteremo a dei colpi di scena incredibili. A Palazzo Palladini è accaduto l’impensabile, un drammatico imprevisto che vi lascerà tutti sconvolti: scopriamo di più.

Stando alle ultime anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole alcuni dettagli delle vicende che accadranno vi lasceranno senza dubbio a bocca aperta. Ricordiamo il solito appuntamento fissato dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai Tre, per la famosa soap opera italiana più longeva della televisione italiana ambientata a Napoli.

Anticipazioni di Un posto al sole | La gravidanza inaspettata

Dalle ultime puntate di Un posto al sole, abbiamo visto che ad attirare l’attenzione del pubblico è stato proprio il personaggio di Lara Martinelli. Recentemente la donna ha scoperto di essere incinta del suo amante, Roberto Ferri che è già padre di quattro figli.

Se per lei potrebbe essere un’ottima opportunità per rimanere vicino all’uomo che ama, per lui non è proprio così. Conoscendo il personaggio, il pubblico crede fortemente che le chieda di rompere i rapporti oppure di abortire.

Lara Martinelli è senza dubbio uno dei personaggi più importanti della celebre soap italiana di Rai 3. Lei ha un animo dark, ma è anche una ragazza sensibile e con un forte bisogno di amare e di essere amata.

Ora che è innamorata sta tirando fuori il suo lato romantico, ma sta anche manifestando il suo lato determinato che punta solamente a conquistare Roberto. Lei sta aspettando un figlio, quale potrebbe essere la reazione di lui? Come abbiamo detto, il pubblico sostiene che Roberto non reagirà bene: scopriamo di più.

Lara Martinelli è incinta: la reazione di Roberto Ferri

Senza dubbio, Roberto apprezza moltissimo la presenza di Lara, ma non desidera qualcosa di più, anche se prova dei sentimenti per Marina. Una situazione che potrebbe far soffrire terribilmente la Martinelli.

Stando a quanto riportano le ultime anticipazioni, Ferri non prenderà bene il dolce annuncio. Ma la donna farà di tutto per ottenere ciò che vuole, anche se lui non la ama e sicuramente l’arrivo di un bambino non lo renderà felice.

Il suo unico desiderio al momento potrebbe liberarsi di lei e dalle sue responsabilità da padre. Probabilmente potrebbe farlo con una elevata somma di denaro. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate.