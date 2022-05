Michelle Hunziker, ma quale Trussardi: prima di lui aveva scelto uno più bello e famoso

Avete mai visto l’ex fiamma della famosa showgirl Michelle Hunziker? In pochi lo sanno ma prima di scegliere Tomaso Trussardi lei stava proprio con un uomo molto più bello e famoso di lui. Ecco di chi si tratta realmente e cosa è successo tra i due.

Come ben saprete negli ultimi tempi non si fa altro che parlare del nuovo amore della famosa conduttrice e showgirl, ovviamente la notizia incuriosisce ancor di più sapendo della rottura drastica con il famoso imprenditore Tomaso Trussardi. In pochi però dimenticano che la donna, per quanto fosse particolarmente legata alla sua riservatezza, ha condiviso dei flirt con molti uomini, e con alcuni dei quali ha perfino intrapreso una vera e propria relazione sentimentale.

Lei attualmente si frequenta con il famoso chirurgo Giovanni Angiolini, il quale viene considerato un uomo particolarmente affascinante. Bisogna però ammettere che lui non è di certo il primo uomo di bell’aspetto che la conduttrice incontra. I suoi gusti infatti sono particolarmente apprezzati da moltissime donne.

Ancor prima di incontrare il famoso ed affascinante imprenditore Tomaso Trussardi lei ad esempio si frequentava con un uomo incredibilmente bello ed inoltre era perfino molto famoso all’epoca. Vediamo quindi nel dettagli di chi si tratta effettivamente e perché i due successivamente si sono allontanati l’uno dall’altra.

Michelle Hunziker, con chi stava prima di incontrare Trussardi? Ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato la donna non si è di certo accontentata negli anni per quanto riguarda gli uomini. D’altronde, fin dagli esordi si è avvicinata al famosissimo cantante Eros Ramazzotti, e dopo la loro separazione ognuno di loro ha intrapreso strade completamente diverse. La sua vita privata è nota a tutti, in pochi però sono a conoscenza della frequentazione con il famoso Daniele Pecci.

La loro storia d’amore è stata la protagonista di un gossip infinito, nonostante la notorietà della relazione però solo alcune persone erano a conoscenza della verità. In molti infatti si chiedono tuttora come mai i due si sono allontanati definitivamente, ebbene, è giunta l’ora di scoprirlo. Per chi non lo sapesse i due si sono avvicinati ben due volte.

La prima volta i due si sono messi insieme nel lontano 2007, la loro storia però non è durata molto, dopo solo pochi mesi infatti entrambi hanno preso strade completamente diverse. Successivamente poi nel 2010 si sono nuovamente avvicinati ma anche questa volta, per via dei caratteri contrastati, si sono allontanati dopo poco tempo.