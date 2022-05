“Ha una doppia vita segreta”, William fuori di testa: la povera Kate sta vivendo un inferno

Principe William senza controllo, la povera Kate Middleton sta vivendo un inferno privato: il suo consorte “ha una doppia vita segreta”. Arrivano indiscrezioni che scioccano i sudditi. Ecco che cosa è stato svelato sulle teste coronate della Royal Family inglese.

I duchi di Cambridge starebbero attraversando un periodo molto complicato per quanto riguarda il loro privato: il principe William ha una doppia vita segreta e Kate è al corrente di tutto. I due stanno vivendo una crisi coniugale davvero importante. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

I duchi di Cambridge in crisi?

I duchi di Cambridge, William e Kate, sono tra i reali più amati non solo del Regno Unito ma in tutto il mondo. Sempre sorridenti, affabili e compassionevoli, sono entrati nel cuore del popolo del Regno Unito e non ne sono più usciti.

Sposati dal lontano 2011, hanno attraversato anche loro, come tutte le coppie, degli alti e bassi. Anche se in pubblico sembrano la coppia perfetta e si mostrano sempre mano nella mano e complici, in realtà non tutto ciò che è oro luccica e la duchessa di Cambridge lo sa bene, sta provando proprio sulla sua pelle che cosa significa vivere un inferno privato.

Secondo alcuni esperti di teste coronate, William ha una doppia vita segreta e Kate non sa più come gestire la situazione. I due sarebbero ai ferri corti. Facciamo luce su questa vicenda complicata che ha fatto rimanere a bocca aperta i sudditi inglesi.

Il principe William fuori di testa

Il principe William non è la persona sorridente e affabile che il pubblico conosce. A fare delle rivelazioni scottanti sono alcuni esperti di teste coronate come Robert Jobson che ha scritto proprio da poco un libro dedicato ai duchi di Cambridge e agli altri componenti della Royal Family.

Proprio lui ha dichiarato che il principe William ‘conduce una doppia vita segreta’. Nel privato, lontano dai riflettori e dai mass media, il marito di Kate è l’uomo più irascibile e irritabile del mondo.

Il principe si lascia prendere da scatti d’ira violenti che spaventano tutti, anche i figli e la consorte. Qualcuno può giurare di averlo visto impazzire in certe situazioni, di perdere totalmente la calma.

A fare una confessione senza precedenti è anche la giornalista Charlotte Griffiths, la quale avrebbe assistito proprio in diretta ad una crisi del futuro erede al trono d’Inghilterra, il quale, durante un viaggio ai Caraibi recentissimo fatto proprio con Kate, ha perso il controllo ed è stato insultato anche pubblicamente.

In passato, un amico tra i più cari del rampollo inglese, ha confidato ad una famosa rivista, il The Sun che William è stato anche in trattamento da una psicoterapeuta per cercare di tenere sotto controllo i suoi scatti d’ira ma purtroppo le sedute di terapia non hanno sortito l’effetto sperato: Kate è preoccupata, la sua vita è diventata un inferno in terra.