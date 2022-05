Charlotte Casiraghi come Kate Middleton: colpite entrambe da quel brutto male

Charlotte Casiraghi condivide con Kate Middleton lo stesso terribile dolore: entrambe colpite da un brutto male. Ecco di cosa si tratta e perché le due meravigliose reali sono più simili che mai.

La figlia di Carolina di Monaco e la moglie del principe William legate da uno stesso filo invisibile: entrambe colpite da una brutta malattia. Ecco di che cosa si tratta, scopriamolo.

Charlotte Casiraghi e Kate Middleton colpite dalla stessa malattia

Charlotte Casiraghi è la reale più famosa del Principato di Monaco. Secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è considerata una delle donne più belle del mondo. Kate Middleton è invece la dolce consorte del principe William, nonché futura Regina del trono di Inghilterra.

Una si trova a Monaco, l’altra si trova nel Regno Unito eppure, pur essendo tra di loro lontane, sono legate da un filo invisibile: entrambe sono state colpite da un brutto male che ha destabilizzato le loro vite e quelle dei loro familiari.

Ma qual è la malattia che rende Charlotte Casiraghi così simile alla duchessa di Cambridge? Ecco il dramma che ha stravolto la vita di due amatissime nobildonne.

Qual è il brutto male che lega le due reali

Kate Middleton e Charlotte Casiraghi si conoscono da tempo e oltre ad essere amiche condividono anche la stessa terribile malattia: la depressione. Purtroppo questo brutto male psicologico ha destabilizzato entrambe.

La figlia di Carolina di Monaco e la moglie del principe William hanno sofferto di questo spietata patologia soprattutto dopo la nascita dei loro figli. Charlotte Casiraghi ha iniziato a soffrire di depressione post partum dopo la nascita di Balthazar, il figlio avuto dal suo attuale marito, il produttore Dimitri Rassam.

Per tempo, la secondogenita di Carolina di Monaco non si è vista in giro per il Principato, anzi. Per tanti mesi ha disdetto ogni impegno pubblico e ufficiale per curare il suo problema di salute mentale.

Anche Kate Middleton ha raccontato a cuore aperto di aver sofferto di depressione soprattutto dopo la nascita del principino Louis. La duchessa di Cambridge ha parlato apertamente della depressione a seguito della sua partecipazione, in qualità di madrina, ad un evento che si occupa di pubblicizzare l’importanza della salute mentale delle donne.

Kate ha affermato che “nessuna madre è immune alla esperienza di ansia e depressione” sostenendo che ogni donna dovrebbe ricevere il giusto sostegno non soltanto dalla famiglia ma anche dalla società se si ritrova a vivere problematiche di questo genere.

La Middleton ha preso parte alla Maternal Health Awareness Week, una settimana dedicata proprio alla donne alla depressione. Fortunatamente oggi, tanto Charlotte quanto Kate, sono riuscite a sconfiggere questo brutto demone aiutate, come hanno dichiarato in più occasioni, anche da esperti di salute mentale.