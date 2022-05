“Con il mio amore”, Elisabetta Gregoraci al settimo cielo insieme a lui | FOTO

By

Elisabetta Gregoraci è felice più che mai. La bellissima showgirl calabrese si mostra con il suo amore: finalmente torna a sorridere, il suo cuore appartiene solo e soltanto a lui.

Elisabetta Gregoraci si mostra insieme a lui. La showgirl calabrese non si nasconde più e pubblica sui social delle foto in compagnia di colui che le fa battere il cuore, con tanto di dedica social dolcissima.

Elisabetta Gregoraci torna a sorridere

Elisabetta Gregoraci è di nuovo felice. La showgirl calabrese si è mostrata sui social in compagnia di lui, bello come il sole. La ex gieffina bazzica nel mondo del piccolo schermo da ormai diversi anni.

Fin da giovanissima ha preso parte a programmi televisivi di grande successo che le hanno consentito di raggiungere la notorietà di cui ancora tutt’oggi gode. Sebbene sia stata la protagonista di gossip e pettegolezzi più per la sua vita privata che per quella professionale, oggi Elisabetta Gregoraci si può considerare una donna realizzata sotto ogni punto di vista, sia quello privato che quello lavorativo.

Anche se i telespettatori non la vedono frequentemente in televisione, la Gregoraci è una vera e propria regina dei social. Su Instagram sponsorizza spesso progetti personali e privati insieme alla sorella Marzia con la quale collabora attivamente.

Per un lungo periodo di tempo, la ex gieffina ha fatto tanto parlare di sé per alcuni suoi flirt con personaggi più o meno noti del piccolo schermo ma, oggi, finalmente, trova il coraggio di ‘uscire allo scoperto’ con lui.

Proprio sui social ha pubblicato una dedica d’amore che accompagna alcuni scatti con colui che sembra davvero essere l’unico uomo della sua vita.

Dedica d’amore per lui da parte della ex gieffina

Elisabetta Gregoraci si mostra sui social felice e sorridente, in compagnia di un uomo molto più giovane di lei, l’unico amore della sua vita: stiamo parlando di Nathan Falco, il figlio avuto dall’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta e Nathan sono spesso insieme e la showgirl cerca di trascorrere più tempo possibile con il suo adorato figlio. In alcune delle sue Instagram stories pubblicate nelle scorse ore, la bella ex gieffina è apparsa proprio in compagnia di Nathan.

I due hanno deciso di trascorrere una tipica giornata madre-figlio per dedicarsi allo shopping. La ex moglie di Flavio Briatore ha riservato al giovanotto anche una dolcissima dedica: “passeggiando con il mio amore”, si legge sugli scatti pubblicati sul suo profilo social.

Nathan Falco è ormai cresciuto, è un ometto e somiglia sempre di più al suo famoso papà. È proprio lui che ha rubato il cuore della mamma. Elisabetta ha sempre affermato che Nathan è e sarà per sempre l’unico vero amore della sua vita.

Nessun ritorno di fiamma, dunque, all’orizzonte, almeno per il momento con Flavio Briatore. I fan della coppia sperano sempre che i due possano ricongiungersi. Solo qualche settimana fa sono stati beccati insieme a Montecarlo dove entrambi vivono.

In realtà, tra di loro, i rapporti sono ottimi. I due trascorrono molto tempo insieme e vivono anche vicinissimi a soli 500 metri di distanza l’uno dall’altra.