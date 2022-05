Barù, lo abbiamo conosciuto nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore è stato fotografato con una donna bellissima, non stiamo parlando di Jessica Selassié, bensì di un’altra ragazza: scopriamo di più.

Si riaccendono i riflettori sull’ex coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Jessica Selassié e Barù hanno fatto sognare milioni di telespettatori con il loro rapporto, oggi però i due sono molto distanti. Il nobile sembra aver completamente dimenticato la principessa etiope: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

Barù dimentica Jessica Selassié: ecco con chi

Jessica Selassié e Barù si sono conosciuti proprio all’interno del Grande Fratello Vip. Il loro legame ha fatto molto discutere, dato che la principessa etiope non ha mai nascosto il suo interesse per lui, mentre il nobile ha sin da subito messo le cose in chiaro, definendola una persona fantastica, con la quale ci potrà essere solo una bellissima amicizia.

Ma i fan del programma hanno sempre sperato nella nascita di una storia d’amore. All’interno della casa del Grande Fratello Vip non c’è stata un’evoluzione del loro rapporto e nemmeno quando i riflettori si sono spenti.

Addirittura la situazione sembra essere peggiorata. Recentemente ci sono stati dei movimenti social che non sono passati inosservati ai fan più attenti. Nelle scorse ore, ha fatto molto discutere uno scatto dell’ex gieffino insieme ad un’altra donna dal sangue blu proprio come lui: scopriamo di chi si tratta.

Barù pizzicato con un’altra donna: è bellissima | FOTO

Nelle scorse ore, uno scatto postato sul profilo di Barù, non è affatto passato inosservato. Si tratta di una foto di lui rilassato sul divano insieme ad un’altra donna. La ragazza in questione sarebbe proprio Virginia De Renzis.

Ma non solo, sul profilo di lei c’è un’immagine di una bottiglia di vino e nella descrizione ha taggato l’ex gieffino, inserendo anche l’emoticon del cuore rosso. Virginia, proviene da una famiglia di nobili, i suoi genitori sono il barone Alessandro de Renzis e la baronessa Caterina Curradi.

Come in molti sapranno, anche Barù ha il sangue blu, infatti, il suo vero nome completo è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Virginia e l’ex gieffino, sono apparsi molto vicini, ma non sappiamo se tra i due ci sia qualcosa oppure se sono solamente buoni amici. I loro scatti, però, hanno attirato l’attenzione del pubblico. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare altri aggiornamenti.