Ecco qual è la torta davvero deliziosa che puoi preparare senza forno e addirittura senza usare né uova né farina. Ecco la ricetta.

Tutto quello che più di dolce potete aspettarvi in un’unica torta che siamo sicuri che vi toglierà il fiato. Ecco come prepararla! Continuate a leggere per scoprire questa fantastica ricetta, per la quale non sono necessari né il forno né le uova e né la farina!

Ecco che di seguito vi mostriamo tutti gli ingredienti e il semplice procedimento!

Ingredienti per questo dolce senza forno

Avevate mai pensato di poter preparare un dolce semplice e veloce, senza usarne né il forno né, addirittura, le uova e la farina? Oggi arriviamo con una ricetta che siamo sicuri che vi stupirà! Gli ingredienti sono pochissimi e non necessitano cottura.

Una preparazione prevede il microonde, mentre l’altra i fuochi per il bagnomaria. Se disponete di alcuni pentolini e di uno stampo per torte, questa ricetta è perfetta per voi!

Ecco di seguito che vi mostriamo gli ingredienti:

1 confezione di biscotti a piacere

250 grammi di pere

50 grammi di zucchero

2 barrette di cioccolato

150 grammi di burro

Continuate a leggere, invece, per scoprire il semplicissimo procedimento che vi stupirà!

Il procedimento della torta senza farina né uova

Per prima cosa, lavate, pelate e tagliate a fettine le pere. Poi inseritele all’interno di un contenitore e versate i 50 grammi di zucchero. Mescolate il tutto e lasciate riposare, quindi mettetelo in microonde in modo che si ammorbidisca.

Nel frattempo, riducete in polvere alcuni biscotti e inseriteli in uno stampo assieme al burro morbido, ma non liquido. Lavorate a mano la massa e create una base per il vostro dolce.

Ora munitevi di due pentolini, uno poco più grande dell’altro. Quello più grande, riempietelo di acqua e portatela a ebollizione.

In quello più piccolo, invece, inserite due barrette di cioccolato al latte o dell’ingrediente che più preferite. Lasciate che il cioccolato si sciolga a bagnomaria, dopo di che lasciatelo raffreddare per qualche minuto.

Ora disponete le fettine di pera sulla base di biscotto e sopra versate la crema di cioccolato che avete preparato in precedenza. Mettete il tutto all’interno del frigorifero e lasciate che la vostra meravigliosa torta riposi per alcuni minuti.

A quel punto, potrete servirla ai vostri commensali, che siamo sicuri che rimarranno stupiti dal suo meraviglioso sapore!