Alberto Matano, cenetta ‘romantica’ con la famosa collega: chi l’avrebbe mai detto

By

Alberto Matano ‘beccato’ a cena proprio con lei. La donna in questione è bellissima, famosissima e soprattutto è una sua collega. Chi l’avrebbe mai detto? Il conduttore de La vita in diretta lascia tutti senza parole.

Cenetta ‘romantica’ per Alberto Matano e la famosa collega. Ecco con chi è stato beccato l’amatissimo conduttore de La vita in diretta. Lei la conoscete tutti, è famosissima.

Cenetta ‘romantica’ per Alberto Matano

Il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano è amatissimo e seguitissimo dai telespettatori. Grazie alla sua serietà e alla sua professionalità, la Rai lo ha scelto come conduttore di punta di una delle trasmissioni più seguite della rete ammiraglia.

Matano ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione come giornalista. Dal 2007 è infatti stato il conduttore del Tg1, edizione delle 20 e da lì sono arrivati per lui altri numerosi successi professionali.

Sempre riservato e taciturno fuori e dentro la televisione, il conduttore rare volte si è espresso sul suo privato. Lui stesso ha dichiarato di essere però in coppia, da diversi anni, con un uomo e che lo presenterà al pubblico solo quando lo stato Italiano consentirà anche agli omosessuali la libertà di contrarre matrimonio.

Dunque, per il momento, resta segreta l’identità del suo partner. Avete visto però che cosa ha combinato il conduttore Rai? Alberto è stato beccato a cena con una donna. Lei è famosissima ed è una sua collega.

Il conduttore Rai beccato proprio con lei

Alberto Matano ha sorpreso tutti. Avete visto con chi è stato beccato il conduttore de La vita in diretta? A cena con una famosissima collega. La lei in questione è nientedimeno che Isabella Ferrari.

Alberto e Isabella sono legati da un rapporto di amicizia che dura da tanti anni. Nelle scorse ore, insieme anche ad altre persone famose, i due si sono ritrovati ad una cena. Nella foto in questione si possono vedere i due amici sorridenti, seduti al tavolo con dei bicchieri di vino.

Isabella Ferrari è una delle attrici italiane più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano. Regina del piccolo e del grande schermo ha preso parte a film e fiction di grande successo come Romanzo di un giovane povero che gli è valsa la coppa Volpi come migliore attrice non protagonista.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, Isabella ha aperto il suo cuore raccontando di una terribile malattia che ha cambiato per sempre la sua vita. Si tratta di una patologia rara che per un certo periodo le ha impedito addirittura di camminare.

Fortunatamente adesso sta meglio, deve continuare ad effettuare controlli e terapie ma è potuta tornare a condurre una vita il più normale possibile. Nella cena che si è concessa con il collega Matano, appare bellissima e in splendida forma.

Lo scatto è stato realizzato da un’altra affascinante donna del piccolo schermo, Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. I tre hanno preso parte, insieme altri ospiti, ad una serata presso enoteca La Torre Rinascente che ha visto tra i suoi commensali anche altri vip come Anna Ferzetti.