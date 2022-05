Se la Bonas di Avanti un altro è bella aspettate a vedere la mamma: che spettacolo!

Sara Croce è la Bonas del programma condotto da Paolo Bonolis Avanti un Altro. Lei è bellissima e, sicuramente, ha preso da sua madre. Vediamo perché.

Il mini mondo di Avanti un Altro è ricco di personaggi. Tra questi, spicca la Bonas che si è fatta distinguere per le sue curve mozzafiato. La ragazza, che al secolo si chiama Sara Croce, conscia della sua bellezza, ama stupire i suoi fans su Instagram, quasi sfidando la censura del social.

La Bonas di Avanti un Altro, modella di Garlasco, ha iniziato la sua carriera interpretando Madre Natura in Ciao Darwin. Da allora, la sua ascesa è stata stratosferica. Qualche tempo fa Sara Croce di Avanti un altro ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è aperta molto soprattutto relativamente alla sua relazione con petroliere iraniano Hormoz Vasfi.

Com’è la madre

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, la Bonas di Avanti un Altro ha spiegato le preoccupazioni della madre relativamente alla fine della sua relazione con Hormoz Vasfi.

La madre di Sara, infatti, ha sempre cercato di non far mancare nulla alla figlia, lavorando come barista per guadagnare. Benché abbia sempre sostenuto la figlia nelle sue scelte, si è detta molto preoccupata circa la fine della relazione e quello che è avvenuto dopo.

Se all’inizio la mamma di Sara era contenta che la figlia avesse conosciuto un uomo così gentile, dopo non si aspettava che si sarebbe comportato così. La vicenda fu raccontata anche da Le Iene.

Nonostante i classici battibecchi tra mamma e figlia, Sara Croce è molto legata a sua madre. Non è raro che abbia condiviso scatti di lei su Instagram. Qualche giorno fa ne ha condiviso un altro in cui sono ritratte insieme nella galleria di Milano.

La donna è molto bella e, sicuramente, sua figlia a preso da lei. Proprio come Sara, la donna porta i capelli biondo platino. Nello scatto, non sembrano mamma e figlia ma due sorelle, complice anche l’abbigliamento elegante di entrambe.

A completare il look non potevano mancare un paio di tacchi mozzafiato.