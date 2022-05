Non sai che cucinare? Prepara questo delizioso spaghetto: con 1 euro mangi un piatto spaziale

Ecco che vi sveliamo questa meravigliosa ricetta che vi porterà a preparare uno spaghetto gustosissimo con solo 1 euro a disposizione.

Di questi tempi abbiamo molta necessità di conoscere ricette anticrisi, che possano portarci a risparmiare sul cibo. Una di queste è quella di uno spaghetto delizioso, che siamo sicuri che vi lascerà senza parole e che vi farà venire l’acquolina in bocca.

Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando! Ecco di seguito tutti gli ingredienti e il facilissimo procedimento.

Gli ingredienti di questo spaghetto semplicissimo

Ecco che di seguito vi illustriamo gli ingredienti di questo facilissimo spaghetto, che, vi sveliamo già, ha come ingrediente principale le alici e le noci. Le alici, in particolare, sono un’ottima fonte di proteine e di omega 3. Contengono acidi grassi e aiutano moltissimo sia il cuore che le arterie.

Le noci, invece, sono perfette per il cervello e il cuore. Aiutano ad abbassare il colesterolo, diminuiscono il rischio di diabete e prevengono le malattie cardiovascolari.

Le noci, inoltre sono degli ottimi alimenti per chi vuole ridurre il rischio di patologie coronariche, per chi soffre o vuole prevenire l’ipertensione e per chi ha come obiettivo quello di perdere peso.

Ma veniamo ora agli ingredienti per due persone di questa meravigliosa ricetta:

250 grammi di spaghetti

1 – 2 mazzetto di prezzemolo

2 – 3 spicchi d’aglio fresco

4 alici

30 grammi di parmigiano o pecorino o di un altro formaggio in polvere

Q.b. di olio extra vergine d’oliva

7 – 8 noci

Veniamo ora al procedimento.

Ecco il procedimento della pasta con noci e alici

Per prima cosa occupatevi di far bollire l’acqua di cottura e di salarla all’interno di una pentola. Nel frattempo, in una padella, fate scaldare due cucchiai di olio e fate scogliere lì 4 alici.

All’interno di un mixer, inoltre, aggiungete le noci, il prezzemolo, l’aglio e l’olio: accendetelo e riducete il tutto in polvere. Occupatevi di scolare ora la pasta abbastanza al dente e aggiungetela alla padella assieme a un po’ di acqua di cottura.

Unite ora in padella gli altri ingredienti che avete preparato con il mixer e fate in modo che il tutto si amalgami. Ora potete spengere il fuoco e aggiungere il vostro formaggio in polvere preferito, che può essere il pecorino come il parmigiano o un altro.

Ed ecco a voi servito un piatto semplicissimo ed economico che vi farà spendere soltanto 1 euro e vi farà leccare i baffi!