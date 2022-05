“La porta all’altare”, Maxima d’Olanda: la figlia sposa un bellissimo miliardario | FOTO

Amalia d’Olanda, figlia della Regina Maxima è pronta a convolare a nozze proprio con lui. Un bellissimo miliardario ha deciso di fare il grande passo e di portare la principessa all’altare.

Grande festa alla corte d’Olanda. La figlia della Regina Maxima pronta a sposare un bellissimo miliardario. Lui è davvero affascinante. Ve lo presentiamo.

Matrimonio in vista nella famiglia reale olandese: Maxima al settimo cielo

Classe 2003, Catharina Amalia, principessa di Orange, è la figlia di Guglielmo Alessandro e Maxima Cerruti nonché futura sovrana del regno dei Paesi Bassi. Ha acquisito il titolo nobiliare di principessa d’Orange quando suo padre nel 2013 è salito al trono dopo l’abdicazione della Regina Beatrice.

Di Amalia se ne è parlato spesso. La primogenita della coppia reale dei Paesi Bassi, dal viso angelico e dagli occhi a cuoricino, ha conquistato il cuore non solo dei suoi sudditi ma di tutto il mondo.

A rimanere esterrefatto dalla sua bellezza e dalla sua dolcezza è però anche un giovanotto, un miliardario che ha perso la testa per lei ed è pronto a portarla all’altare. L’indiscrezione arriva dal settimanale tedesco Adel che ad Amalia ha dedicato una copertina.

Avete mai visto l’affascinante futuro marito della principessa Amalia? Lui è bello da togliere il fiato. La Regina Maxima può sorridere, la sua primogenita è pronta a diventare una moglie.

Chi è il miliardario che ha conquistato il cuore di Amalia d’Orange

La principessa Amalia d’Orange sarà la futura regina dei Paesi Bassi. Già da qualche anno sta iniziando a familiarizzare con i doveri istituzionali e di corte con cui avrà a che fare per sempre soprattutto quando siederà sul trono reale che ora detiene il padre Guglielmo Alessandro insieme alla consorte Maxima Cerruti.

Sempre riservata, la principessa Amalia non si può considerare una It girl come le figlie di altri reali quali Leonor e Sofia di Spagna o Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto che, pur non essendo una principessa a tutti gli effetti, fa tanto parlare di sé fuori e dentro il circolo di reali.

La principessa Amalia ha sempre preferito mantenere un profilo piuttosto basso, rispettando il protocollo e gli impegni che si addicono ad una principessa del suo calibro e mostrandosi raramente ad eventi che non fossero quelli pubblici e ufficiali richiesti dalla corte.

Tuttavia ora non si parla che di lei. Arriva per la figlia di Maxima una meravigliosa notizia: il suo bellissimo fidanzato ha intenzione di portarla all’altare. Avete mai visto con chi è fidanzata la futura regina dei Paesi Bassi? Il nome del fortunato è Isebrand Kaldewei.

Giovane rampollo tedesco, proveniente da Munster, è un imprenditore. Dopo gli studi condotti presso l’Università di Tilburg, oggi è il fondatore di Iduwi, una importante startup che vale milioni di euro.

Sebbene Isebrand non appartenga una famiglia reale, è comunque erede di una dinastia di industriali tedeschi e quindi ha una posizione sociale comunque di tutto rispetto. Maxima e Alessandro sono felici di questa unione e fonti vicine alla famiglia reale dei Paesi Bassi fanno sapere che i sovrani hanno già benedetto questa relazione che presto potrà diventare un matrimonio ufficiale.