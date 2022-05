By

Il Paradiso Delle Signore, è la serie televisiva italiana più amata e seguita di Rai Uno, che tutti i pomeriggi tiene incollati alla televisione milioni telespettatori. Secondo le anticipazioni, ci saranno alcuni cambiamenti: scopriamo cosa accadrà.

Per settembre 2022 la settima stagione de Il Paradiso delle Signore è finalmente confermata. Andranno in onda delle nuovissime puntate, infatti, le sorprese e i colpi di scena non mancheranno di certo. Nelle scorse ore, è arrivata la notizia che nessuno mai si sarebbe aspettato e che ha scatenato una grande delusione da parte del pubblico: scopriamo cosa è accaduto.

Anticipazioni de Il Paradiso della Signore: l’addio inaspettato | Brutto colpo

Un nuovo colpo di scena in arrivo nella settima edizione de Il Paradiso delle Signore, che non piacerà affatto ai telespettatori. Un personaggio molto amato della famosa fiction, potrebbe dire per sempre addio al cast della soap opera.

Davvero un brutto colpo per il pubblico, che vedrà uno dei protagonisti andare via sul più bello. Ma avete capito di chi stiamo parlando? A dire per sempre addio potrebbe essere Marco Di Sant’Erasmo.

Proprio ora che gli occhi sono puntati sulla sua storia d’amore con Stefania. Il pubblico sta solo aspettando di vedere come si evolverà la loro relazione, ma l’attore durante un’intervista non ha menzionato Il Paradiso delle Signore 7 tra i suoi progetti.

Scatenando così la preoccupazione da parte dei fan della soap opera, dato che l’attore Moisé Curia sembra non aver preso parte alle riprese della settima stagione che sono iniziate proprio questo mese.

Il paradiso delle signore: come si evolverà la storia tra Marco e Stefania?

Gli occhi sono tutti puntati su Marco e Stefania. I due hanno dichiarato il loro amore e ora i telespettatori non aspettano altro di vedere come procederà la loro storia, dopo le diverse difficoltà che hanno affrontato insieme.

Per i telespettatori è impensabile che i due escano di scena dopo tutto quel che è accaduto alla coppia. Al momento, l’attore ha deciso di non dare nessuna spiegazione riguardo il suo presunto abbandono nella settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate il prossimo settembre 2022, ma speriamo di non rimanere con il fiato sospeso per tutto questo tempo e che l’attore rilasci qualche altra informazione a riguardo.