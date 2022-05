Eugenia di York, la storia dietro quella terribile cicatrice: da quel giorno tutto è cambiato

By

Eugenia di York, spunta finalmente la verità dietro quella terribile cicatrice. Da quel terribile giorno tutto è cambiato per la nipote prediletta della Regina Elisabetta. Ecco che cosa ha dovuto affrontare la figlia di Andrea di York.

Avete mai notato che la principessa Eugenia di York ha una vistosa cicatrice dietro la schiena. Ecco come se l’è procurata. Finalmente viene fuori il terribile dramma vissuto dalla nipote della Regina Elisabetta.

Eugenia di York, la principessa guerriera

Eugenia di York è conosciuta in tutto il mondo per essere non solo la figlia del duca Andrea di York e di Sarah Ferguson, ma anche una delle nipoti predilette della Regina Elisabetta.

Secondogenita del terzo figlio della monarca inglese e del compianto duca di Edimburgo, il principe Filippo, è la sorella più piccola della principessa Beatrice nonché dodicesima in linea di successione al trono del Regno Unito.

A differenza della sorella Beatrice, Eugenia ha mantenuto sempre un profilo basso cercando di tenere la sua vita privata lontano da gossip, pettegolezzi e riflettori mediatici. Eppure di lei si è tanto parlato.

Dopo una lunga relazione con imprenditore Jack Christopher Brooksbank, nel 2018 è convolata a nozze con lui nel castello di Windsor. Nel 2021 è nato il suo primo figlio, August Philip Brooksbank.

La vita di Eugenia di York non è sempre stata semplice. Avete mai fatto caso che la principessa ha una vistosa cicatrice dietro la schiena? Sapete come se l’è procurata? Dietro questa ferita si nasconde un terribile dramma che finalmente viene allo scoperto.

Tutta la verità sulla cicatrice della principessa inglese

La vita di Eugenia di York non è sempre stata tutta rosa e fiori. Sebbene lei e la sorella siano cresciute nel lusso più sfrenato, entrambe hanno vissuto dei momenti privati davvero terribili, a partire dal divorzio dei genitori.

Eugenia e Beatrice sono le figlie del terzogenito della Regina Elisabetta, il principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson. Purtroppo il matrimonio dei genitori delle due principesse si è concluso burrascosamente con un doloroso divorzio che ha segnato per sempre la vita di Eugenia e Beatrice.

A soffrire di più per la separazione dei genitori è stata però proprio Eugenia, dal carattere più mite e temperato rispetto alla sorella. La principessa di York ha dovuto affrontare però anche un altro terribile dolore.

Avete notato che ha una cicatrice dietro la schiena? Eugenia non l’ha mai nascosta, anzi in più occasioni l’ha mostrata fiera ed orgogliosa come nel giorno del suo matrimonio quando, indossando un meraviglioso abito da sposa con le spalle scoperte, ha mostrato a tutto il mondo il segno di un dolore che l’ha segnata ma anche fortificata.

Come si è procurata questa cicatrice? Tutto risale al periodo dell’adolescenza quando la principessa viene colpita da una rara forma di scoliosi a causa della quale è costretta ad un’operazione chirurgica che è stata eseguita presso il Royal National Orthopedic Hospital.

Questo intervento che è durato diverse ore, le ha procurato una grande cicatrice sulla schiena e segnato irrimediabilmente la sua vita. Fortunatamente Eugenia ha fatto del suo problema un punto di forza che mostra con orgoglio. La cicatrice è per lei è un segno di battaglia ma anche di vittoria.