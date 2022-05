“Lo vuole al GF Vip”, da Amici di Maria a Cinecittà: Signorini sceglie proprio lui

Ecco qual è l’ex allievo di Amici che sarà presto protagonista della nuova edizione del GF Vip. Alfonso Signorini lo ha voluto a ogni costo.

E’ già in preparazione la nuova edizione del GF Vip. Ecco che iniziano a essere svelati i nomi dei primi concorrenti del reality show di Canale 5.

Uno di questi, a quanto pare, è un ex allievo della scuola dei talenti più amata d’Italia, Amici di Maria De Filippi.

Alfonso Signorini ha voluto proprio loro

Non è la prima volta che si vocifera che un ex allievo di Amici di Maria De Filippi prenderà parte al Grande Fratello. Nonostante le voci, però, fino a ora non è mai accaduto che un concorrente del talent show entrasse nella casa più spiata d’Italia.

Lo scorso anno, ad esempio, alcune fonti online avevano rivelato che Alfonso Signorini volesse la ballerina latina Martina Miliddi. La danzatrice, però, avrebbe rifiutato l’offerta per potersi dedicare al 100% alla sua passione più grande, il ballo. Come avrà reagito alla notizia Maria De Filippi?

Ora, però, Alfonso Signorini ha chiesto l’ingresso di un altro personaggio noto del talent show di Canale 5. Si tratterebbe ancora una volta di un ballerino di latino americano. Ecco di chi si tratta, continuate a leggere l’articolo per scoprirlo!

Ecco chi è l’ex di Amici che andrà al GF Vip

Alfonso Signorini ci riprova di nuovo! Anche quest’anno, sta componendo la rosa di concorrenti del GF Vip e sta cercando volti nuovi tra i protagonisti delle altre trasmissioni tv.

Una di queste è Amici di Maria De Filippi. In base a quanto riportato dal sito web anticipazionitv.it, Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su uno degli allievi che quest’anno ha tenuto su gli ascolti di Amici.

Stiamo parlando del ballerino catanese di latino americano Nunzio Stancampiano. In base alla fonte, il ballerino sarebbe stato contattato dagli autori del GF Vip 7 per un provino.

La fonte, però, non ha approfondito un altro aspetto: il danzatore avrà accettato la proposta del Grande Fratello? Avrà deciso di sottoporsi a un provino? Questo ancora non lo sappiamo. Per questo, rimaniamo in attesa di scoprire se Nunzio sarà o non sarà un nuovo concorrente del programma di Canale 5.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Nunzio tra i nuovi concorrenti di uno dei reality show più seguiti della tv italiana oppure no?