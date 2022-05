Naufrago fuori di sé, dimentica di essere all’Isola dei Famosi: lo fa senza vergogna | VIDEO

Isola dei Famosi, naufrago senza controllo dimentica di essere ripreso dalle telecamere e lo fa senza vergogna. Un video lo incastra. Ilary Blasi lo smaschera in diretta televisiva.

Uno dei naufraghi più chiacchierati e discussi dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è stato sgamato pubblicamente. Ilary Blasi e la produzione mostrano a tutti, in diretta televisiva, quello che ha combinato.

Isola dei Famosi, concorrente dei guai

Questa edizione del reality di sopravvivenza sta piacendo tantissimo ai telespettatori che sono, giorno dopo giorno, incuriositi sempre di più dalle avventure dei concorrenti che tra litigi ma anche risate e confessioni, tengono compagnia al pubblico italiano.

Essere un naufrago non è sicuramente semplice. La fame e la lontananza dagli affetti cari dopo oltre un mese di permanenza sulle spiagge honduregne sta iniziando a pesare ma nessuno di loro demorde, speranzoso di poter arrivare alla finale e vincere il reality. Parlando proprio dei naufraghi, uno di loro ha compiuto una violazione del regolamento.

Il reality condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi, continua dunque a riservare tanti colpi di scena e uno di questi si è verificato proprio nel corso dell’ultima diretta. Avete visto che cosa ha combinato un naufrago in Honduras? La conduttrice e la produzione lo hanno sgamato e hanno mostrato pubblicamente, dinanzi a tutta Italia, che cosa ha combinato.

Chi è il naufrago che ha violato il regolamento del gioco

Tra i concorrenti attualmente in gara in Honduras ce n’è uno che ha violato il regolamento del gioco. Ilary Blasi e la produzione lo hanno beccato e dinanzi a tutti Italia lo hanno smascherato: stiamo parlando di Roger Balduino.

Avete visto che cosa ha combinato il bel brasiliano? Il naufrago ha cercato di corrompere il medico dell’Isola per fare arrivare un biglietto d’amore alla sua Estefania che si trova su playa sgamada.

Ilary Blasi lo ha chiamato in palapa e gli ha mostrato il biglietto che sarebbe dovuto arrivare di nascosto alla sua amata. Queste le parole della conduttrice che rimprovera così il naufrago:

“Hai commesso una infrazione: hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare a Estefania. Tu sai che questa cosa non si può fare?”.

Chiaramente Roger ha violato le regole del reality e pertanto, tutti si aspettavano per lui una punizione esemplare se non addirittura la squalifica. Invece, il pubblico è rimasto esterrefatto dalla decisione della produzione: Roger non soltanto non sarà punito e potrà continuare la sua avventura in Honduras ma il suo biglietto sarà fatto recapitare alla sua dolce metà.

Roger ha provato a recapitare ad Estefania un romantico messaggio. Per questa volta lo Spirito dell’Isola fa vincere l’amore e consegnerà alla naufraga il biglietto 💞 #Isola pic.twitter.com/G7ALOhGwWY — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 9, 2022

Proprio la produzione del reality ha pubblicato un post nel quale afferma che lo spirito dell’Isola fa vincere l’amore e pertanto il messaggio sarà consegnato ad Estefania. Ma che cos’ha scritto Roger alla sua compagna che si trova su playa sgamada? Sono solo tre righe che esprimono però la necessità di viversi e di vedersi il più presto possibile.