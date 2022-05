“Trasportata in aeroambulanza”: risveglio traumatico per la naufraga dell’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, trauma per una amatissima naufraga: proprio lei trasportata in aeroambulanza. Che risveglio traumatico, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Amatissima naufraga dell’Isola dei Famosi trasportata in aeroambulanza. Risveglio traumatico per lei, ecco che cosa è accaduto, scopriamo tutti i dettagli.

Dramma per una amatissima naufraga dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è al timone dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Il reality di sopravvivenza sta piacendo tanto ai telespettatori e ogni settimana si conclude con picchi di share più che positivi.

Plauso grande alla conduttrice, Ilary Blasi, e agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ma soprattutto ai naufraghi. Il cast di quest’anno è davvero sorprendente e sta piacendo per via soprattutto delle dinamiche in grado di creare, giorno dopo giorno, suscitando sempre di più la curiosità e l’attenzione dei telespettatori.

Proprio parlando dei naufraghi, avete visto che cosa è successo ad un amatissimo volto dell’Isola dei Famosi? Risveglio traumatico per lei, costretta ad essere portata via in aeroambulanza. Ecco che cosa è successo e chi è la protagonista di questa triste vicenda. I fan sono davvero allibiti.

Chi è la naufraga trasportata in aeroambulanza

Risveglio traumatico per una amatissima naufraga dell’Isola dei Famosi, trasportata in aeroambulanza. La protagonista di un triste episodio che ha sconvolto davvero tutti è Eva Henger.

L’ex isolana che ha preso parte qualche anno fa al famoso reality di sopravvivenza, è stata vittima di un terribile incidente verificatosi solo qualche settimana addietro. Insieme al marito Massimiliano Caroletti, Eva si trovava in Ungheria ed ha avuto uno scontro frontale con un’altra autovettura che ha realizzato un sorpasso illegale.

Purtroppo, conducente e passeggero dell’altra auto sono deceduti sul colpo mentre lei e il marito, fortunatamente, sono sopravvissuti e sono stati trasportati immediatamente in due ospedali diversi.

Dall’Ungheria, qualche ora fa, Eva è stata trasferita in aeroambulanza a Roma e attualmente è ricoverata presso la clinica Villa Parioli dove si trova anche suo marito. La showgirl dovrà essere sottoposta ad ulteriori accertamenti e a cure più specifiche.

La Henger, a seguito di questo scontro che avrebbe potuto costarle la vita, ha riportato fratture multiple e ha rischiato l’amputazione del braccio per setticemia. Ma non è tutto, la mamma di Mercedesz Henger che attualmente è una naufraga dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, si è rotta anche bacino, osso sacro e sterno per non parlare della clavicola che, come lei stessa ha affermato, “è finita in un’altra parte del corpo”.

Purtroppo Eva sta ancora male e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che possa rimettersi in piedi e camminare. Fortunatamente, al momento dell’incidente non era in macchina con loro Jennifer, la figlia più piccola che avrebbe potuto seriamente rischiare di morire.