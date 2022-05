Michelle Hunziker, il grande passo proprio con lui: “Luna di miele segreta” | È successo davvero

La famosa conduttrice Michelle Hunziker decide inaspettatamente di fare il grande passo proprio con lui. Ecco tutti i dettagli riguardo alla fuga romantica: chi le ha fatto compagnia per tutti il tempo.

In questi ultimi tempi il suo nome ha continuato a fare notizia per via della fine del suo matrimonio con il famoso imprenditore Tomaso Trussardi e non solo. Sono svariati infatti i nomi associati a lei come possibili flirt della donna, uno in particolare però è stato confermato direttamente da alcuni scatti che la ritraggono in sua compagnia. Come ben saprete dopo Trussardi la donna si è avvicinata notevolmente al suo ex, nonché famoso cantante e padre di sua figlia, Eros Ramazzotti.

I due infatti si sono incredibilmente avvicinati, sono perfino apparsi sul palco insieme, dove si sono poi baciati appassionatamente. Successivamente però i due hanno continuato su strade diverse. Da allora la donna si è avvicinata ad un altro uomo, il tutto però fatto molto discretamente e ben lontano dalle telecamere.

Per loro sfortuna però sono stati beccati insieme svariate volte e per questo motivo infatti la loro storia d’amore è stata poi confermata, anche se in modo molto singolare. Pare che la donna negli ultimi giorni abbia deciso di compiere il grande passo proprio co lui.

Michelle Hunziker e la fuga d’amore con lui: di chi si tratta e qual è la destinazione scelta

Come vi abbiamo già anticipato la donna negli ultimi mesi ha deciso di consolarsi fra le braccia di un noto volto per il mondo dello spettacolo. Lui infatti si chiama Giovani Angiolini ed in realtà di mestiere fa il chirurgo, è noto nel mondo dello spettacolo per via degli innumerevoli clienti famosi che si rivolgono a lui. In svariate occasioni infatti si sono mostrati insieme senza farsi troppi problemi. Nelle ultime ore però la loro storia, quello che sembrava un semplice flirt, si è tramutata in ben altro. Pare infatti che la donna si sia decisa a compiere il grande passo proprio con il compagno Giovanni.

Il settimanale diretto dal famoso conduttore televisivo Alfonso Signorini infatti ha reso pubblico uno scatto del tutto singolare. I paparazzi infatti hanno immortalato un momento unico, hanno scattato una foto proprio mentre i due si scambiavano un dolce bacio a Parigi. Nessuno di fatto era a conoscenza di questa fuga d’amore, le foto infatti hanno lasciato tutti letteralmente senza parole. Che sia arrivata l’ora per ripercorrere l’altare? Di questo non possiamo esserne certi, possiamo però aspettare per capire effettivamente quale sarà il prossimo passo che compiranno insieme.