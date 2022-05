Ilary Blasi messa all’angolo, il gesto di Totti è imperdonabile: che tremenda bastonata!

Torna l’aria di crisi per la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, il gesto dell’ex calciatore della Roma non è passato affatto inosservato. Ecco tutti i dettagli di quanto è accaduto nelle ultime ore.

Dopo non molto tempo dall’ultima volta torna per la coppia una presunta crisi che non passa affatto inosservata. Come ben saprete negli ultimi mesi i due si sono ritrovati a dover smentire infiniti chiacchiericci sul loro conto. I quali iniziavano ad influire perfino sulla vita privata dei loro figli. Proprio per questo motivo infatti i due hanno deciso di porre fine una volta per tutte agli innumerevoli gossip che li vedevano come protagonista indiscussi.

Nonostante i numerosi sforzi e le parole abbastanza dure della famosa conduttrice, usate contro le molte testate giornalistiche che hanno accusato entrambi di infedeltà, le voci sul loro conto non sono affatto terminate. Nelle ultime ore infatti in molti hanno notato un piccolo dettaglio che ha iniziato a destare sospetti.

Da quando il loro matrimonio ha subito un attacco mediati di dimensioni inimmaginabili i due hanno deciso di tener per sé tutto ciò che accade nella loro vita privata, molto più di quanto già faceva. Nonostante questo però i fan attenti, i quali seguono attentamente ogni loro singola mossa, hanno notato un piccolo particolare sospetto.

Ilary Blasi, il gesto di Francesco Totti scatena un putiferio: di che cosa si tratta

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi mesi i due si sono visti protagonisti di una vicenda in realtà poi smentita, la quale ha innalzato un polverone mediato inimmaginabile. Quella che sembrava quindi una storia ormai risolta nelle ultime ore è stata nuovamente aperta per via del gesto dell’ex calciatore della Roma. Solo alcuni giorni fa infatti è stata la festa della mamma, solitamente in questa ricorrenza il Pupo di Roma decida punto un piccolo pensiero alla sua amata. Frasi dolci e riconoscenti per via della famiglia che lei stessa gli ha donato.

Questa volta però non è andata fatto così, anziché esprimere i suoi sentimenti nei suoi confronti pubblicamente sulla piattaforma social Instagram, l’ex calciatore ha evitato di menzionare il suo nome. Ha infatti preferito fare gli auguri e ringraziare infinitamente sua mamma, pubblicando uno scatto di innumerevoli anni fa che li ritraeva l’uno vicino all’altra. Questi di fatto sono gli unici auguri che ha fatto, quelli per la famosa conduttrice appunto non sono mai arrivati. Inoltre i due hanno trascorso la giornata molto distanti, lui infatti era a casa con i loro tre figli, lei invece si osava a Milano per lavoro.

Attualmente infatti si ritrova impegnata alla conduzione del programma L’Isola dei Famosi. Il gesto di Totti ha lasciato tutti senza parole, probabilmente però i due trascorreranno una serata insieme, festeggiando, appena sarò possibile. Attualmente comunque stanno iniziando a circolare delle voci, le quali però verranno sicuramente smentite dai diretti interessati. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa sta accadendo nel loro matrimonio e nella loro vita privata.