Supermercato, in questo giorno della settimana costa tutto la metà | Non ci va mai nessuno

Nessuno ama fare la fila, che si tratti di un ufficio postale o di un supermarket. Ognuno di noi avrà pensato almeno una volta nella vita (o al mese) quando è meglio andare a fare la spesa per evitare la pessima esperienza del supermercato affollato.

Qual è il giorno migliore della settimana ed il miglior orario per fare spesa senza ostacoli? Anche in questo caso ci viene incontro la tecnologia: con Google Maps puoi scoprirlo.

Giorno migliore per fare la spesa al supermercato: chiedi a Google Maps

Con Google Maps puoi scoprire quali sono i momenti migliori della giornata per recarti al supermercato.

La preziosa mappa di Google, sfruttando i dati dei servizi di geolocalizzazione degli utenti tramite smartphone, analizza i trend di affollamento ovunque (locali, strade, musei, centri commerciali e supermercati) svelando quali sono gli orari di punta in cui si verificano i maggiori affollamenti.

Per scoprire se, in un dato momento, c’è molta coda al supermarket basta cercare il punto vendita su Google dove vuoi recarti: scorri in basso e potrai visualizzare un grafico con tutti i dati che ti servono. Questa funzione di Google Maps permette di scoprire in real time se il supermercato è affollato o meno, i tempi di attesa soliti per ciascun giorno della settimana. L’app rivela anche il tempo di permanenza dei consumatori all’interno del punto vendita.

Meno file, più offerte ma solo in questo giorno della settimana

Eccoci arrivati alla domanda clou: qual è il giorno migliore per fare la spesa al supermercato?

Secondo le stime di certe ricerche e statistiche, il giorno migliore è il mercoledì, a metà settimana. E’ l’ideale perché è anche il giorno in cui i supermercati inseriscono o rinnovano le offerte. Di conseguenza, oltre ad essere la giornata in cui si trova meno gente al supermarket, è anche il giorno della settimana che dà la possibilità di approfittare di ottime offerte e risparmiare. Insomma, il mercoledì si risparmiano tempo, denaro e stress.

In alternativa, è possibile fare la spesa online con il servizio di consegna a domicilio fornito da catene di supermercati. Tra queste, ricordiamo i colossi Amazon Prime Now e Supermercato 24.

Già due anni fa, una ricerca del New York Daily News aveva indicato il giorno migliore per fare la spesa con meno tempi di attesa e più offerte. Una statistica ha comparato centinaia di dati provenienti dai principali brand in Italia.

In base alla ricerca condotta dal New York Daily News, la risposta è stata la stessa: il giorno migliore in termini di minore affluenza ed offerte è il mercoledì. E’ questo il giorno in cui i supermercati rinnovano le offerte con nuovi ribassi e prodotti.

La fascia oraria ideale è quella compresa tra le 9.00 e le 11.00.