Bonus per pensionati e lavoratori, finalmente una buona notizia: italiani esplodono di gioia

By

Per contrastare l’inflazione e la crisi energetica, con il nuovo decreto Aiuti il governo Draghi ha introdotto un Bonus per pensionati e lavoratori.

Il bonus di 200 euro è destinato a persone in pensione e lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi.

Per questa misura verranno utilizzati 6,5 miliardi di euro dei 14 miliardi stanziati in totale. L’obiettivo è tutelare il potere di acquisto di pensioni e salari. Il sostegno verrà finanziato aumentando la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche.

A chi spetta e come funziona il Bonus per lavoratori e pensionati? Quando dovrebbe arrivare? Come si ottiene? Scopriamolo in questa guida di Letto Quotidiano.

Bonus per pensionati e lavoratori: a chi spetta

Il Bonus da 200 euro è destinato a persone in pensione, lavoratori/lavoratrici dipendenti e autonomi. E’ stata prevista una soglia di reddito per beneficiare del bonus: il reddito annuo non deve superare i 35.000 euro lordi. La platea complessiva interesserà 28 milioni di nuclei familiari.

Come ottenere il Bonus per lavoratori e pensionati

Al momento, non è chiaro con quale modalità bisognerà fare domanda per ottenere il Bonus lavoratori e pensionati. Il testo ufficiale del decreto Aiuti non è ancora stato pubblicato.

Secondo quanto ha dichiarato il premier Mario Draghi ed il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, a quanto pare non bisognerà presentare alcuna domanda per ottenere il Bonus pensionati e lavoratori.

Come sarà erogato il bonus?

Come dichiarato in conferenza stampa da Draghi e Franco, il bonus sarà erogato una tantum automaticamente dall’Inps per quanto riguarda le pensioni.

Per i lavoratori dipendenti, spetta al datore di lavoro aggiungere il bonus in busta paga; potranno recuperare i 200 euro in forma di detrazione fiscale, al primo pagamento di imposta utile.

In pratica, non sono stati reperiti i fondi tramite uno spostamento di bilancio bensì incrementando la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche introdotta per finanziare altri bonus.

Di conseguenza, si tratta di una misura redistributiva che fa recuperare ai contribuenti gli accumuli di capitale delle aziende. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, verrà creato un apposito fondo statale a cui poter accedere con modalità ancora da definire: verranno comunicate prossimamente.

Il sostegno potrebbe arrivare già a luglio tanto nelle pensioni quanto nelle buste paga.