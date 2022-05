Guendalina Tavassi, quanto si intasca all’Isola? Neanche un primario prende questi numeri

Guendalina Tavassi, sapete quanto guadagna la ex gieffina per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi? Cifre da capogiro, neanche un primario di medicina prende tutti questi soldi. Davvero impensabile.

Guendalina Tavassi è protagonista indiscussa dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Sapete quanto costa a Mediaset la sua presenza su Canale 5? Parliamo di numeri altissimi.

Guendalina Tavassi, star dei reality

Chi non conosce Guendalina Tavassi? La attuale naufraga dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è un volto noto ai telespettatori. La bella romanaccia si è fatta conoscere qualche anno fa per la sua partecipazione alla undicesima edizione del Grande Fratello e proprio nel reality di Cinecittà ha ottenuto la popolarità che ancora oggi le consente di condurre una vita più che agiata.

Lontano dal reality show che l’ha resa famosa, Guendalina ha sempre bazzicato nel mondo dei social e oggi si può considerare anche una affermata influencer. Concorrente insieme al fratello Edoardo, dell’Isola dei Famosi, sta finalmente ottenendo il suo riscatto professionale.

Guendalina è tra i concorrenti più amati del survival game ed è data sui social come probabile vincitrice dell’edizione 2022. Sapete quanto sborsa Mediaset per avere la bella ex gieffina nel famoso reality di Canale 5? Non lo immaginereste mai. Assegni da capogiro per lei.

Quanto guadagna la naufraga all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi si può considerare sicuramente una delle naufraghe più amate dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Ironica, solare, divertente e peperina, insieme al fratello Edoardo è parte di un duo davvero scoppiettante.

La coppia è considerata la più divertente dell’Isola, quella capace di rallegrare anche il più malinconico dei naufraghi con il loro buonumore. La partecipazione di Guendalina all’Isola dei Famosi non è chiaramente gratuita, al contrario.

Sapete quanto sborsa Mediaset per averla nel famoso reality di sopravvivenza? Parliamo di cifre davvero astronomiche. Secondo alcune indiscrezioni, Guendalina guadagnerebbe all’incirca 9000 euro a diretta.

Dato che settimanalmente vi sono con L’Isola dei Famosi due appuntamenti, il suo compenso si aggira intorno ai 18.000 euro a settimana e cioè 72.000 euro al mese. Considerando che la Tavassi è sull’Isola già da diverse settimane, possiamo dire che fino ad ora ha messo da parte già un bottino piuttosto cospicuo, nemmeno un primario guadagna queste cifre!

Insomma, Mediaset l’ha fortemente voluta e per garantire la sua presenza ha promesso alla ex gieffina degli assegni stratosferici. Non percepisce invece la stessa cifra il fratello Edoardo che essendo meno famoso di Guendalina ha un compenso minore di lei.

Guendalina è in ogni caso, secondo alcune indiscrezioni, una delle naufraghi più pagate. Tra i concorrenti con il cachet più alto del suo vi sono invece Carmen Di Pietro con 12.000 euro a diretta e Nicolas Vaporidis con 10.000 euro a diretta.