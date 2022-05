UeD, Tinì perde il controllo proprio con lui: non l’abbiamo mai vista così imbestialita | VIDEO

By

E’ raro che Tinì, l’opinionista di UeD perda le staffe ma stavolta è successo nella puntata andata in onda martedì 4 maggio. Vediamo perché.

La puntata di martedì 3 maggio ha visto protagoniste le dame con la sfilata dal tema dolce o piccante.

A UeD è tempo di sfilate

Periodicamente, le dame o i cavalieri di UeD si dilettano in divertenti sfilate dai temi più svariati. Quella di martedì 3 maggio, aveva come protagoniste le dame che hanno dovuto scegliere l’outfit giusto per poter interpretare il tema della sfilata che, questa volta, era Dolce o Piccante.

La prima a sfilare è stata Ida Platano, una presenza storica di UeD che ha deciso di indossare un completo intimo composto da top e culotte in pizzo, cuissardes e un’ampia gonna in tulle. Il tutto bianco. Non sono mancate le critiche al vetriolo di Tina Cipollari che l’ha definita sposa.

Poi è stato il turno di Gemma che ha indossato una divisa da marinaio, bianca, che lasciava intravedere la sua nuova scollatura. Com’è noto, la dama torinese 72 enne, lo scorso anno si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva.

La dama di UeD che ha sbaragliato la concorrenza, però, è stata Giovanna. L’anziana nota al pubblico per essere un po’ dura d’orecchie, ha sfilato con l’aiuto di Gianni Sperti, indossando un cappello con i peperoncini che ha cambiato con uno con le caramelle.

Perché Tinì si è arrabbiata

Oltre alle presenze storiche, sulla passerella hanno sfilato anche le nuove arrivate. Tra queste anche Catia Franchi, la sorella della Franchi più famosa. In passerella ha sfoggiato un mini dress che potesse far risaltare la sua figura atletica. Costellato di paillettes, color indaco e super corto, l’abito tendeva a salire, soprattutto quando Catia ha voluto fare uno squat sul finale della passerella.

Per questo motivo, Armando Incarnato l’ha criticata duramente. Lo stesso ha fatto il cavaliere Biagio Di Maro che dalla Franchi è stato molto criticato per un’uscita che hanno fatto insieme.

Tinì, però, ha deciso di prendere la parola in difesa della nuova dama. L’opinionista esperta di astrologia, ci ha tenuto a precisare che, invece, la Franchi ha portato in passerella il suo vero io, un po’ brioso e divertente.

A quel punto, c’è stato un alterco con Biagio Di Maro che cercava di dire la sua mentre parlava Tinì. Al che, come il pubblico non l’ha mai vista, si è mostrata molto arrabbiata e ha redarguito Biagio, che avrebbe dovuto continuare a parlare lei.