UeD, ennesima legnata per Ida: proprio lui la dimentica con una bellissima 20enne | FOTO

Per Ida Platano, a UeD, non sembra esserci pace. La batosta è arrivata con un nuovo arrivo nel parterre. Vediamo cosa è successo.

Riccardo è tornato a UeD e Ida Platano è stata contenta di rivederlo, suscitando le polemiche di Tina.

UeD: quale futuro per Ida Platano?

Dopo il ritorno di Riccardo, gli equilibri a UeD, per Ida Platano sembrano essersi sconvolti. Tanto che la dama storica del dating show di Maria De Filippi, non sta frequentando ancora nessuno. Anche se per lei è sceso un nuovo cavaliere che lei ha accettato di tenere.

Prima che tornasse Riccardo, la frequentazione più lunga della dama a UeD è stata con Alessandro Vicinanza, un cavaliere salernitano che era arrivato nel programma proprio per conoscere lei esclusivamente.

La loro frequentazione si è interrotta nel momento in cui Ida aveva manifestato la voglia di una relazione più solida. Alessandro non si è detto innamorato ne pronto a potersi trasferire a Brescia. Il ragazzo, così, è stato accusato di essere arrivato a UeD, soprattutto da Gianni Sperti, in cerca soltanto di fama.

Del resto, le frequentazioni che sono seguite non hanno portato a niente di buono, per lo meno per la sua immagine. Un esempio è stata l’uscita con una ragazza che ha lamentato il fatto che Alessandro l’avesse portata in un posto troppo lussuoso per lei, facendola sentire molto a disagio.

Alessandro fece delle affermazioni che gli costarono una bella sgridata da Maria De Filippi. In realtà, il giovane salernitano è amante del lusso e ciò lo ostenta molto anche attraverso il suo Instagram.

La nuova arrivata

Eppure Alessandro Vicinanza continua ad attirare le attenzioni di molte donne, che continuano ad arrivare per lui ad UeD. In particolare, l’ultima arrivata ha attirato anche l’attenzione di Ida Platano. Proprio con la dama è stato fatto un confronto, in termini di età. La ragazza appena arrivata per Alessandro, infatti, ha subito affermato di essere molto più giovane delle donne che il cavaliere ha frequentato.

“Ho visto che ti sei rapportato a donne più grandi di me”.

La bella bionda scesa per Alessandro ha, infatti, 25 anni. Non appena ha sentito l’età di Melissa il giovane ha affermato che anche se fosse più giovane di lui di oltre dieci anni, la differenza non era affatto un problema. Lui ha deciso di tenerla perché attratto dall’aspetto fisico di lei e subito le ha concesso il classico ballo.