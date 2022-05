Festa della mamma, ma quale regalo: fai questa torta | La rendi felice con un boccone

Ecco che vi riveliamo una ricetta incredibile, per preparare un dolce a vostra madre, in occasione della festa della mamma.

La festa della mamma si avvicina e con essa la necessità di cercare il regalo perfetto per le nostre madri.

Oggi, però, vi proponiamo un’alternativa che siamo sicuri che la stupirà moltissimo. Si tratta della ricetta di un dolce delizioso.

Continuate a leggere per scoprire di quale si tratta, gli ingredienti e il procedimento che vi condurranno verso la preparazione di questo dolce da lasciare senza fiato.

Gli ingredienti per la torta per la festa della mamma

Il dolce in questione ha come ingrediente principale le fragole. Questa frutta è molto importante da inserire nella dieta quotidiana, perché contiene numerosi nutrienti essenziali per il nostro corpo.

Le fragole, in particolare, sono ricche di vitamina C. Non sappiamo se già lo sapete, ma solo 5 fragole contengono lo stesso quantitativo di vitamina C di un’arancia!

Inoltre, le fragole sono ricche di potassio e di acido folico, hanno effetti antitumorali, antianemici, protettivi del sistema immunitario e della memoria.

Veniamo ora agli ingredienti essenziali per preparare questa meravigliosa torta. Avete capito di quale stiamo parlando? Parliamo della torta con crema e fragole.

Eccoli di seguito:

150 grammi di farina bianca

100 grammi di zucchero

120 grammi di yogurt greco alla fragola

100 grammi di burro

1 uovo

1 tuorlo

50 millilitri di latte

8 grammi di lievito

150 grammi di crema pasticcera

300 grammi di fragole

q.b. di zucchero a velo

Veniamo ora al procedimento facilissimo che vi permetterà di preparare la torta con crema e fragole.

Il procedimento della torta con crema e fragole

Per prima cosa occupatevi di munirvi di una terrina e di aprire le uova. Quindi aggiungetele, unendo anche lo zucchero. Lavorate il tutto fino a ottenere un impasto morbido.

Aggiungete ora lo yogurt greco e il latte e continuate a lavorare l’impasto. In un pentolino, aggiungete il burro e riscaldatelo fino a quando non si sarà fuso, quindi unitelo agli altri ingredienti.

Continuate a mescolare, mentre incorporate la farina, precedentemente setacciata con il lievito.

Procuratevi ora uno stampo, imburratelo e infarinatelo e inserite lì tutto l’impasto. Ora occupatevi di preparare la crema pasticcera, da lasciar raffreddare.

Quando sarà fredda, potrete versarla sopra l’impasto già inserito nello stampo. Lavate e tagliate ora le fragole e adagiatele sull’impasto.

Accendete il forno e attendete che si riscaldi, quindi inserite il recipiente e lasciate cuocere a 175 °C per 45-50 minuti. Quando l’impasto risulterà dorato, tiratela fuori dal forno e servitela.