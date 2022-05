Uova, questo comune gesto che facciamo prima di usarle è fatale | Becchi la salmonella

Lavare il cibo, per cui anche le uova, prima della cottura può sembrare un’ottima idea, tuttavia alcuni prodotti potrebbero diventare dannosi a contatto con l’acqua.

Lavare alcuni prodotti una volta a contatto con l’acqua potrebbero addirittura nuocere alla nostra salute, favorendo la trasmissione di germi e batteri.

Lavare le uova: un gesto da non fare

Siamo abituati a riporre gli alimenti in frigorifero in modo che si preservino a lungo: la verdura viene mondata delle parti deteriorate, e disposta nei cassetti in basso di frutta e della versura.

I ripiani alti sono destinati ai cibi già cotti, che sono maggiormente deteriorabili, e nel ripiano al centro, salumi, dolci, uova e latticini. Alcuni hanno il ripiano delle uova posizionato sullo sportello.

Questa vicinanza con gli altri alimenti nel frigorifero, induce molti a pensare che questo prodotto ” fuoriuscito dalla cloaca della gallina” debba essere doverosamente lavato. Un pensiero tanto umanamente logico quanto sbagliato!

Anche adesso, dopo l’arrivo del nuovo coronavirus nel mondo, dove anche chi non lo faceva prima, lava il cibo prima di metterlo in frigorifero, come abitudine igienica. Tuttavia, occorre sapere che ci sono prodotti che, a contatto con l’acqua, possono nuocere alla propria salute, come nel caso delle uova.

Cerchiamo di capire perché si tratta di una pratica errata.

Diffusione degli agenti patogeni