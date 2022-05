“Un tumore se l’è portato via”, tragedia dal trono di UeD: la notizia devastante

By

Dramma a UeD, arriva la notizia devastante: “un tumore se l’è portato via”. Si è consumata una terribile tragedia. Il pubblico di Uomini e Donne è incredulo, nessuno si aspettava una cosa del genere.

Che tragedia terribile dal trono di Uomini e Donne: “un tumore se l’è portato via”. La sconvolgente notizia ha lasciato tutti senza parole.

UeD, arriva la notizia devastante

Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, è tra i programmi più amati dai telespettatori italiani. Da oltre 25 anni Queen Mary, come l’hanno rinominata affettuosamente i suoi tantissimi seguitori, tiene compagnia al pubblico raccontando storie amorose di dame e cavalieri e di giovani ragazzi e ragazze che si presentano alla sua corte desiderosi di trovare l’altra metà della mela.

Se è vero che si sono formate tantissime coppie nella nota trasmissione Mediaset, è altrettanto vero che diverse sono invece scoppiate lontano dai riflettori. In ogni caso, lo studio di Uomini e Donne resta sempre il teatro dell’amore.

Più volte sono state annunciate liete novelle come matrimoni o gravidanze, tuttavia, accade però che i telespettatori debbano ascoltare purtroppo anche tristi notizie. A tal proposito, arriva direttamente dal trono di UeD, una terribile tragedia che riguarda un volto noto del programma.

“Un tumore se l’è portato via”: fan increduli dinanzi all’incredibile tragedia

A Uomini e Donne non si ride e sorride soltanto ma purtroppo talvolta si è costretti ad ascoltare anche delle tragiche notizie. Ad essere protagonista di un racconto devastante è un amatissimo volto della trasmissione. Stiamo parlando di Roberta Giusti.

La giovane si è fatta conoscere dai telespettatori per la sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Roberta ha lasciato la trasmissione con Samuele. I due stanno ancora insieme e la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Roberta si è aperta in una intervista rilasciata al settimanale Dipiù TV a cui ha raccontato di un terribile dramma che ha sconvolto per sempre la sua vita. La giovane tronista ha dichiarato di aver perso il papà a causa di una brutta malattia, un tumore aggressivo che lo ha strappato alla vita troppo precocemente:

“Un tumore mi ha portato via mio padre. Davo la colpa a mia madre”.

La Giusti ha confessato che per anni si è mostrata ribelle e anaffettiva nei confronti della mamma, colpevole a suo dire, di una tragedia che invece ha devastato anche lei. Fortunatamente oggi le cose sono cambiate.

Roberta ha ripristinato un rapporto sereno ed equilibrato con la mamma e l’amore di Samuele l’aiuta ad affrontare quotidianamente anche questo dolore che non è mai andato via.

La ex tronista fa anche un ulteriore confessione dichiarando che poco prima della scelta ha chiesto al suo papà di mandargli qualche segnale dal cielo per farle capire che Samuele fosse davvero la persona giusta per lei. Il segnale è arrivato e oggi Roberta e Samuele sono una coppia davvero felice.