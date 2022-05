UeD, inaspettata cicogna in arrivo: è incinta proprio di lui | Maria al settimo cielo per loro

UeD, cicogna in arrivo per una amatissima protagonista del dating show di Canale 5. Proprio lei è in dolce attesa e il papà è lui. Maria De Filippi al settimo cielo per la coppia.

Lo studio di Uomini e Donne da anni è il teatro di incontri amorosi e sentimentali. Maria De Filippi con la sua bravura e perseveranza, è stata in grado, in oltre venticinque anni di messa in onda, di creare tantissime coppie.

Alcune di loro sono scoppiate poco dopo la fine della trasmissione, altre invece, continuano ancora tutt’oggi a resistere. Spesso la padrona di casa invita i protagonisti che hanno preso parte anche nelle scorse edizioni al dating show di Canale 5 per condividere con il pubblico in studio e a casa, gli sviluppi della loro vita sentimentale e annunciare, talvolta, qualche lieta novità.

A proposito di liete novelle, sapete chi è in dolce attesa? Proprio una amatissima protagonista del salotto dei sentimenti di Canale 5. Lei che è sempre stata benvoluta dal pubblico, sta per diventare mamma bis, è incinta di lui: colpo di scena senza precedenti. I fan e Maria De Filippi sono al settimo cielo.

Chi è il volto noto di Uomini e Donne in dolce attesa

Cicogna in arrivo per una amatissima protagonista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giulia Quattrociocche che diventerà mamma bis. L’ex tronista ha annunciato solo qualche ora fa, attraverso il suo profilo Instagram, di essere in attesa del suo secondo figlio.

La giovane si è fatta conoscere per la sua partecipazione al salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Verace, semplice e genuina, lasciò la trasmissione con Daniele Schiavon. Purtroppo la loro relazione, lontano dagli studi Mediaset, è durata quanto un gatto in tangenziale: fidanzatisi nel 2019, si sono lasciati nel 2020 e si mormora per un tradimento di lei che non è stato però mai confermato.

Poco dopo la rottura con Daniele, Giulia ha incontrato Manuel Magazzino che è diventato l’uomo della sua vita e anche il papà della sua primogenita, Cloe, nata a novembre del 2021.

Ebbene, con grande sorpresa ma anche gioia di tutti, Giulia Quattrociocche è di nuovo incinta, la ex tronista ha scherzato sul fatto che la seconda gravidanza sia arrivata dopo poco tempo dalla prima ma si è mostrata felicissima di essere nuovamente in attesa.

La Quattrociocche ha voluto condividere con i suoi tantissimi follower anche alcune immagini delle sue ecografie. Insomma, come ha affermato lei stessa citando una frase di una canzone di Achille Lauro, “c’è cascata di nuovo”. I fan sono al settimo cielo così come Maria Di Filippi che ha sempre mostrato affetto e bene nei confronti di Giulia.