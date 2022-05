Pasta fave e ricotta, pochi ingredienti per un pranzo coi fiocchi: quale bis, vorranno il tris!

Ecco che vi illustriamo gli ingredienti e il procedimento di questa ricetta gustosissima, quella della pasta fave e ricotta. Pronta subito!

Avete mai gustato una prelibata pasta fave e ricotta? Con questa ricetta incredibile che vi forniamo oggi non potrete assolutamente perdervela.

Si tratta di un piatto perfetto per ogni stagione, ma adatto soprattutto alla primavera per la presenza delle fave e delle erbette. Inoltre, è possibile optare per la ricotta fresca o per quella affumicata, a seconda dei gusti e delle preferenze.

Quindi che aspettate? Continuate a leggere per conoscere tutti gli ingredienti necessari e il procedimento semplicissimo che vi permetterà di preparare questo piatto in pochi minuti!

Gli ingredienti della pasta fave e ricotta

Ecco che di seguito vi mostriamo gli ingredienti necessari per preparare un piatto di pasta fave e ricotta per quattro persone:

400 grammi di pasta

700 grammi di fave

1 cipolla

q.b. di olio extravergine d’oliva

q.b. di sale

q.b. di pepe

q.b. di ricotta

q.b. di erbe aromatiche

L’ingrediente principale di questo piatto sono naturalmente le fave.

Le fave sono un alimento ottimo per il buon funzionamento dell’intestino. Sono ricche di fibre e aiutano a contrastare le malattie cardiovascolari e il diabete.

Le fave, inoltre, regolano l’assorbimento intestinale di colesterolo e di zuccheri, permettendoci di contenere i favori di colesterolemia e glicemia.

Veniamo ora al procedimento semplicissimo, che ci permetterà di preparare questo piatto in poche e semplici mosse.

Il procedimento della ricetta per quattro persone

Veniamo ora al procedimento semplice e veloce. Per prima cosa sbucciate le fave e mettetele in l’acqua a bollire per circa un minuto. Successivamente, mettetele in acqua fredda e continuare a sbucciarle.

Realizzate un soffritto in olio con la cipolla tritata e aggiungete il sale e il pepe. Lasciate che il tutto cuocia per circa 20 minuti a fiamma bassa.

Ora mettete alcune delle fave all’interno di un frullatore e riducetele in crema. Procedete ora con la cottura della pasta che preferite e unitela alla crema e alle altre fave.

Quindi aggiungete la ricotta affumicata o quella fresca e mescolate il tutto. Ora avete finito e potrete impiattare la vostra gustosissima pasta.

Potrete anche aggiungere tutte le erbette aromatiche che più preferite, per conferire al piatto un sapore unico ed inimitabile.

Che ne pensate di questa ricetta? Fateci sapere come saprà, anche se non abbiamo dubbi che sarà buonissima!