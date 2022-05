“Ha un accordo con Alex Belli”, incredibile scoop: Jessica Selassié ha preso in giro tutti

La vincitrice del Gf Vip Jessica Selassié è stata recentemente avvistata in giro per Roma in dolce compagnia. In realtà, però, non avrebbe raccontato proprio tutto di se. Vediamo perché.

Jessica Selassié si gode le luci della ribalta

Il Gf Vip si è ormai concluso lo scorso 14 marzo decretando come vincitrice Jessica Selassié. La princess, a differenza delle sue sorelle, avrebbe convinto di più il pubblico. Questo perché, durante il suo percorso nella casa di Cinecittà, ha avuto una vera e propria maturazione visibile.

La stessa Jessica Selassié ha affermato che la sua esperienza nella casa è stata illuminante. Quella alla casa del Gf Vip non era la sua prima esperienza sotto i riflettori. I fan più attenti, infatti, l’avevano già notata al reality show di Mtv Riccanza. Proprio in quell’occasione, le princess ebbero modo di conoscere Tommaso Zorzi e legarsi a lui come amiche.

Jessica Selassié aveva sempre detto che nella casa avrebbe voluto che Alfonso Signorini le mandasse un bono. Il suo obbiettivo nella casa, infatti, era quello di innamorarsi. Sebbene avesse creduto all’interesse di Baru per lei, la loro storia è finita prima di iniziare.

Che sia stata smascherata?

Giorni fa alcuni fan avevano paparazzato Jessica Selassié seduta ad un bar di Roma insieme ad un bono. Il video era stato pubblicato su Twitter per essere poi ripreso da alcune testate ed influencer esperti di gossip. Anche Amedeo Venza lo ha ripubblicato aggiungendoci una indiscrezione.

Il bono in questione è Simone Bonaccorsi che, tra le altre cose, ha partecipato anche a Temptation Island. Il ragazzo sarebbe anche molto amico di Alex Belli, quasi un suo collaboratore. Perciò, Venza ha ipotizzato che la paparazzata sia stata architettata ad arte.

Una messa in scena in cui tutto sia stato organizzato da Alex Belli. Venza sostiene ciò perché, stando alle sue fonti, al posto di Bonaccorsi avrebbe dovuto esserci un altro ragazzo. Una paparazzata architettata al fine di far tornare Jessica Selassié sotto i riflettori e quindi a lavorare presto di nuovo in televisione.

Noi lasciamo il beneficio del dubbio a Venza e attendiamo che fornisca ai suoi seguaci dei nuovi dettagli piccanti. Fatto sta che a tutti i fan della princess, quelli che hanno imparato ad amarla durante questo percorso, sarebbero molto felici di vederla innamorata seriamente.