“Chiudono”, tutti nel panico: addio a 3 famosissimi supermercati | Facevamo sempre spesa lì

Il periodo di crisi economica cui assistiamo non risparmia nessuno, neanche tre famosi supermercati che ora rischiano di chiudere per sempre i battenti.

Ne siamo circondati, e hanno ormai preso i posto delle botteghe degli alimentari di una volta. Eppure dopo essere stati gli artefici di una sorta di rivoluzione del modo di fare la spesa, anche alcuni di loro sono pronti per essere chiusi.

La crisi colpisce la GDO

Nonostante che i supermercati abbiano espresso un punto di riferimento nel corso della pandemia, restando aperti, tra dubbi e preoccupazioni per la salute dei dipendenti, il prolungamento della crisi attuale colpisce anche loro.

Gli ingranaggi della distribuzione organizzata (GDO), di fatto si stanno bloccando. Complice la contrazione dei consumi, e l’adesione all’e-commerce, a sua volta accelerata da Covid-19, stanno perdendo terreno ogni giorno di più i supermercati.

In ogni caso è una diminuzione graduale ma non troppo repentina, le chiusure, per quanto presenti, ad oggi non rappresentano un fenomeno enorme.

Ci sono molte difficoltà, una tra tutte la mancanza di tempo per andare a fare la spesa che necessita a volte anche di 1 ora di tempo se non di più.

Uno spazio di tempo che con la società sempre più affannata in cui ci viviamo facciamo fatica a trovare. Soprattutto quando si è scoperto di avere tutto a portata di mano, anche la spesa stessa che in più arriva a casa, senza fatica e file.

Aumentano infatti le persone che si affidano ai servizi online dei supermercati, anche se non tutti sono opportunamente attrezzati al grande cambio.

In particolare accade nelle aree più lontano dal centro delle città o nel Sud Italia. Qui infatti i servizi pubblici, oltre ad essere un po’ antiquati sono anche inadeguati, diventando più un costo che un’opportunità.