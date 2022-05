Bruno dei Fichi D’India scomparso dalla TV, come sta oggi: impossibile riconoscerlo | FOTO

Costretto ad allontanarsi dal mondo della televisione, la salute del famoso Bruno dei Fichi D’India oggi è a rischio. Oggi è completamente irriconoscibile: tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete lui alle sue spalle ha innumerevoli anni di carriera, orami da anni incalcolabili appunto ci accompagna nelle nostre giornate portando allegria e simpatia. La sua presenza nel mondo dello spettacolo inoltre ha rivoluzionato incredibilmente il modo di vedere perfino del pubblico, il quale si è ritrovato estasiato davanti ad alcune performance da lui stesso ideata, realizzate ed interpretate. Il duo comico ha conquistato tutti con la loro leggerezza e semplicità, oltre che umiltà ovviamente.

In molti si ricordano di lui per via delle sua partecipazione al rinomato programma televisivo Zelig. Nello studio di quest’ultimo i due hanno interpretato delle esibizioni favolose ed ovviamente esilaranti. Il pubblico pendeva dalle loro labbra e la loro comicità non era mai abbastanza.

Con il passare del tempo, quello che inizialmente era solo ed esclusivamente un sogno di due ragazzini è diventato il duo comico più seguito ed amato dai telespettatori italiani. Successivamente però, dopo il successo raggiunto ed ad un passo dal realizzare il progetto di una vita, la sua salute ha iniziato a presentare delle piccole problematiche, le quali poi sono mutate in problemi di salute reali e strazianti.

Bruno dei Fichi D’India, come sta oggi? Lui è ormai scomparso dal mondo della TV per via delle sue condizioni

Come via abbiamo già anticipato lui purtroppo con il trascorrere del tempo ha dovuto accantonare l’idea di continuare ad esibirsi sui vari palchi. Perfino i progetti per il futuro sono diventati discussioni futili ed irritanti per la sua persona. Per chi non lo sapesse, solo qualche anno fa stava per realizzarsi uno dei loro sogni più intimi, la sua salute però non gli ha concesso di portare a termine il progetto. In molti si ricordano quel tragico giorno in cui si iniziò a mettere in discussione la salute del famoso comunico italiano. Il quale ha sempre rallegrato le giornate buie di tutti noi con delle semplici interpretazioni.

Sono ormai diversi anni che le sue condizioni anziché migliorare proseguono il peggioramenti. Quel giorno in cui, sul rinomato palco iniziò a sentirsi male segnò per sempre la sua vita. Le cause della sua lontananza sono diverse, principalmente per via dell’aneurisma, che successivamente causò l’impensabile, ovvero una emorragia cerebrale proprio durante le riprese del rinomato programma Zelig.