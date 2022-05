Isola dei Famosi, colpo di scena: malore proprio per lei | Costretta ad abbandonare in diretta

Un naufrago dell’Isola dei Famosi non ha potuto partecipare ad una prova perché si è sentito male. Vediamo cosa è successo.

Dopo aver sostenuto una prova, il naufrago de l’Isola dei Famosi, avrebbe dovuto sostenere una prova in apnea.

Cosa è successo nell’ultima puntata de l’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, come ormai è noto, va in onda su Canale 5 tutti i lunedì ed i venerdì in prima serata. Le settimane precedenti, però, il reality condotto da Ilary Blasi andava in onda il giovedì al posto del lunedì.

La sua programmazione ha subito uno spostamento a causa della sovrapposizione con la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, Supervivientes, che viene girata in Honduras e con cui il reality italiano condivide alcuni spazi, come ad esempio, la Palapa.

La puntata di venerdì 29 aprile è iniziata con il botto: Guendalina Tavassi che nel corso dell’ultima settimana è stata protagonista di diversi scontri, ha avuto un faccia a faccia con Laura Maddaloni e suo marito. I dissapori tra le due non si sarebbero affatto risolti poiché ognuna è rimasta della sua posizione.

Le due hanno dovuto scontrarsi nella prova ricompensa dell’orologio Hondureno. Nella prova, per ben due volte, si è distinta Laura Maddaloni che si è aggiudicata una sacca piena di dieci cocchi da poter dividere con i compagni di squadra.

La prova e poi il malore

Successivamente, i concorrenti hanno dovuto partecipare ad un’altra prova ricompensa che richiedeva grande concentrazione ed equilibrio. E’ stato proprio in quel momento che Laura Maddaloni è apparsa piuttosto sofferente: a fine prova ha ritenuto utile sedersi sulla trave protagonista della prova.

Qualche momento dopo, infatti, Laura Maddaloni non era presente in Palapa, dove si girava la diretta de l’Isola dei Famosi. Per questo motivo, Alvin ha precisato che la judoca era insieme al medico dell’Isola, Marco Scarcia, al fine di riprendersi da un mancamento che aveva avuto. Le sue condizioni di salute, però, non sembravano in quel momento critiche.

Alla prova dell’apnea, però, la produzione ha reputato giusto non far gareggiare insieme al marito Laura Maddaloni, al fine di poterle permettere di rimettersi in forze:

“Non è molto grave, ma abbiamo preferito farla riposare e farle evitare l’apnea così presto“.

Ha affermato Alvin. Nel giro di qualche passaggio, Laura è riuscita a tornare in Palapa al fine di proseguire la diretta anche se in volto era abbastanza provata.