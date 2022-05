By

Armando Incarnato, uno dei cavalieri di Uomini e Donne più amati e discussi di sempre. Avete mai visto dove vive? La sua casa è un sogno ad occhi aperti, poche persone se la possono permettere. Rimarrete a bocca aperta: vediamola.

Sicuramente gli appassionati di Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi, sapranno chi è Armando Incarnato. Lui è uno dei cavalieri del Trono Over più chiacchierati di sempre. In pochi però conosceranno la sua casa da sogno: scopriamo di più.

Chi è Armando Incarnato: Uomini e Donne, vita privata e carriera

Classe 1977, nato a Napoli il 6 febbraio sotto il segno dell’acquario. Armando Incarnato è un attore e un imprenditore italiano, conosciuto per la sua partecipazione nel famoso dating show di Canale 5, Uomini e Donne. L’uomo si occupa di gestire diversi saloni di parrucchiere, ma in passato ha lavorato anche come barman, responsabile di un reparto di supermercati e corriere.

Ha preso parte anche alla quarta stagione di Gomorra – La serie come comparsa ed è apparso nei panni di guardia del corpo di un Boss in Gomorra 5. Della sua vita privata sappiamo che è stato legato ad una donna di nome Daniela per ben 17 anni.

Dal loro amore è nata anche la piccola Michelle. Attualmente si trova nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne per cercare l’amore. Armando, è conosciutissimo al pubblico di Canale 5 e come in molti sapranno si trova spesso al centro delle polemiche.

Ma non tutti hanno visto dove vive. La sua casa è un sogno ad occhi aperti. Siete pronti a vederla? Rimarrete di stucco: scopriamo di più.

Dove vive Armando Incarnato? La sua casa è un sogno

Dalle immagini e dai filmati che Armando Incarnato pubblica sui social possiamo notare moltissimi dettagli della sua bellissima casa a Napoli. Il cavaliere di Uomini e Donne possiede un grandissimo giardino dove ha alcuni attrezzi da palestra per allenarsi e mantenersi in forma.

Ma in questo vasto spazio verde, molto curato, ha anche un grande tavolo dove spesso, durante le belle giornate di sole, organizza dei pranzi, infatti, c’è anche un forno in pietra per poter cucinare.

Invece, gli interni della sua bellissima casa sono principalmente di color bianco e il pavimento è ricoperto da un magnifico parquet. Uno stile semplice ma moderno, molto piacevole e soprattutto accogliente.