Riccardo di UeD, ma quale Ida: il ‘ritorno di fiamma’ è con lei | Maria sgama tutto

Riccardo di Uomini e Donne sorprende tutti, altro che Ida! Il ‘ritorno di fiamma’ è proprio con lei. Maria De Filippi sgama tutto e racconta ogni dettaglio pubblicamente.

Riccardo Guarnieri nell’occhio del ciclone

Sono settimane che Riccardo Guarnieri, l’ex fidanzato di Ida Platano, è al centro dell’attenzione per via delle sue frequentazioni e per un presunto ritorno di fiamma con la dama bresciana.

Sebbene i due in trasmissione sembrino sempre più affiatati, il cavaliere pugliese non è convinto di voler riprovare a ricostruire qualcosa con la bella parrucchiera. Per tale ragione, ha deciso di conoscere altre donne.

Mentre con Mariagrazia è scattato anche un bacio, con Gloria la conoscenza è arrivata già al capolinea e proprio quest’ultima, ha fatto delle rivelazioni che hanno portato Maria De Filippi a raccontare anche la sua verità.

Cosa ha dichiarato la moglie di Maurizio Costanzo? La conduttrice di Uomini e Donne ha sgamato il cavaliere pugliese davanti a tutti.

Maria De Filippi smaschera il cavaliere del trono over

Altro che Ida Platano! Il ritorno di fiamma di Riccardo Guarnieri non è con la parrucchiera bresciana ma con un’altra dama di Uomini e Donne. A fare una rivelazione inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta è niente di meno che la padrona di casa, Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo, da qualche settimana ha riaccolto nuovamente alla sua corte l’ex fidanzato della dama bresciana che si è detto interessato e desideroso di conoscere nuove donne e perché no, magari trovare davvero la compagna della vita.

Da quando è tornato in trasmissione, il cavaliere pugliese ha iniziato a frequentare Gloria con la quale però la conoscenza è già giunta al capolinea poiché gli atteggiamenti di lui, che ha voluto conoscere contemporaneamente anche un’altra signora, Mariagrazia, non sono piaciuti per nulla a Gloria che, giorno dopo giorno, nutre sempre più dubbi sulla lealtà e sulla sincerità del cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Anche Maria De Filippi sembra concordare con la dama e fa delle dichiarazioni che lasciano tutti a bocca aperta. Seduta sulla famosa gradinata, la padrona di casa prende la parola e dichiara che Riccardo, qualche tempo fa, aveva dichiarato proprio alla sua redazione che era interessato ad una dama non più presente in studio.

In trasmissione sale la curiosità e scoppia il toto-nome. Gianni Sperti ipotizza che la dama in questione sia Marika. Secondo Tina, invece, è Roberta, la sua ex fiamma. Ma la De Filippi non conferma né smentisce e lascia tutti col dubbio.

La moglie di Maurizio Costanzo dà qualche altro indizio affermando che la donna di cui si sta parlando è davvero molto bella ma il cavaliere pugliese sembra aver perso la memoria…A chi starà alludendo Maria De Filippi?