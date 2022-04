Il frutto che previene ictus e infarti, assurdo: non lo consideriamo mai al supermercato

Bere regolarmente il succo di un frutto che previene ictus e infarti, è più semplice di quanto si possa pensare, eppure non lo facciamo mai.

I mirtilli sono un frutto denso di nutrienti e ricco di antiossidanti, con un basso contenuto di calorie.

L’assunzione regolare succo di mirtilli rossi può aiutare a ridurre il rischio di ipertensione, infezioni del tratto urinario e alcuni tipi di cancro. Inoltre è anche conosciuto per le sue proprietà benefiche sul il sistema immunitario.

Anche per chi è a dieta i mirtilli rossi sono una valida opzione, basti pensare che una mezza tazza contiene solo 20 calorie.

Secondo quanto emerso da studi recenti, si è avuta conferma che l’assunzione quotidiana di mirtilli rossi, è in grado di apportare benefici al nostro sistema cardiovascolare prevenendo ictus e infarti.

I mirtilli sono ricchi di antiossidanti e vitamine. Hanno un contenuto calorico. Questi frutti sono ricchi di vitamine A, C e K. È anche una buona fonte di vitamine e fibre del gruppo B. Questo frutto contiene le proantocianidine antiossidanti (PAC) note per prevenire molte malattie.

Le proantocianidine antiossidanti contenute nei mirtilli rossi sono benefiche anche per la salute orale, in quanto aiutano a per prevenire le malattie gengivali.

In precedenza erano stati usati dai nativi americani come rimedio naturale per le malattie della vescica e dei reni. Erano anche usati per disturbi allo stomaco, disturbi del sangue e anche per lo scorbuto.

A seguito della pandemia causata dal COVID-19, la salute degli italiani è peggiorata, in considerazione dell’aumento dei casi infarto e ictus.

I problemi cardiovascolari derivano dal crescente numero di fumatori, oltre all’eccessivo abuso di alcol e all’obesità.

I mirtilli contengono polifenoli che aiutano a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, inoltre è noto per prevenire l’accumulo di piastrine. Oltre al resto abbassa la pressione sanguigna e ha proprietà antinfiammatorie.

Spesso nell’alimentazione si riscontrano delle insufficienti quantità di frutta e verdura assunte, che mettono a rischio di malattie cardiovascolari.

Gli studi scientifici hanno rilevato che i polifenoli presenti nelle bacche apportano notevoli benefici straordinari per il cuore, ma è un frutto troppo poco considerato.

La notevole capacità di migliorare la funzione dei vasi sanguigni, stando ai risultati delle ricerche condotte, è riscontrabile già appena dopo due ore dalla loro assunzione.