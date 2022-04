Francesco Totti, ma quanto è bella la mamma? Sembra Ilary tra 30 anni! | FOTO

Ecco la foto incredibile della mamma di Francesco Totti, che mostra la donna come non l’avevate mai vista. Somiglia moltissimo a Ilary Blasi.

Conosciamo benissimo il nucleo familiare a cui ha dato vita l’unione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Oggi, però, scopriremo qualcosa in più sulla famiglia d’origine del Capitano e in particolare su sua madre, che somiglia molto a Ilary.

Chi è la madre di Francesco Totti

La madre di Francesco Totti si chiama Fiorella ed è sempre stata la sua fan numero 1. Lo ha accompagnato in ogni tappa importante della sua vita e gli è stato vicino quando è scomparso il padre del Pupone, nel 2020.

Fiorella ha un ottimo rapporto anche con Ilary Blasi, alla quale addirittura somiglia fisicamente, nonostante le sue non abbiano nulla a che fare dal punto di vista parentale.

La famiglia del Pupone è molto unita e le due donne si ritrovano spesso a condividere momenti di intimità e di vita quotidiana, specialmente nei periodi di vacanza.

Fiorella è sempre stata un vero punto di riferimento per il figlio Francesco: c’è sempre stata! Vediamo di seguito una foto dell’infanzia del Capitano che ritrae anche la madre.

Il rapporto tra Francesco e Fiorella

Francesco Totti e mamma Fiorella sono da sempre legatissimi. In base alle indiscrezioni, sappiamo che fu proprio la madre l’unico componente della famiglia a cui Totti non riuscì a rivelare la sua intenzione di trasferirsi a Madrid:

“Mi accompagnava agli allenamenti e studiava la mia lezione di storia in auto mentre mi aspettava, per poi ripetermela sulla via del ritorno”.

Ecco una foto che immortala la madre e che mostra la sua perenne presenza nella vita del figlio. Secondo alcuni, la somiglianza con Ilary è impressionante e potrebbe essere benissimo la conduttrice tra 30 anni:

Tutto l’amore di Fiorella per Francesco è stato dimostrato in una recente intervista in cui la donna ha parlato del Capitano come di un “figlio d’oro“:

“È rimasto umile, credo che qualcosa con lui ho seminato. È sempre stato al suo posto, misurato. Francesco oggi ha la sua splendida famiglia, l’amore di una donna meravigliosa.”

E poi conclude che per lui ci sarà sempre assieme al fratello, perché Totti sa che può contare su di loro visto quanto sono rimasti uniti nel corso degli anni.