Amici, scoop: costretta a lasciare proprio lei, il pubblico si era affezionato | Che disastro

Il talent show Amici è ormai agli sgoccioli ma già arriva un’anticipazione su una persona che lascerà il programma. Vediamo di chi si tratta.

Mentre i fan aspettano in trepidante attesa il serale di sabato di Amici, LDA che è uscito da poco ha inciso il suo nuovo singolo dal titolo Bandana.

Amici è agli sgoccioli

Il talent show più seguito della tv Amici, condotto ed ideato da Maria De Filippi, è alle sue battute finali. Uno degli allievi, finalmente, potrà iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Oltre agli allievi, anche i professori risultano molto attraenti per il pubblico. Ecco perché i fan scelgono di osannarne qualcuno piuttosto che altri, creando delle fazioni non solo in studio ma anche nella vita reale e sui social.

Ad un’intervista rilasciata a Gente, i giudici hanno raccontato che tra di loro c’è un buon rapporto, una buona chimica. Le liti, quindi, vengono lasciate nello studio. Naturalmente, quando le telecamere si accendono il loro obbiettivo è quello di difendere con le unghie e con i denti i propri allievi.

Chi lascerà il programma

Per i professori di Amici, con la fine imminente del talent show, arriverà anche il rinnovo o meno dei contratti. Qualcuno di loro ha già preso la sua decisione. Del resto, il ruolo dei professori nel talent non è soltanto quello di giudicare gli allievi ma anche di fare audience con le loro liti e i loro commenti che spesso non si risparmiano affatto.

Il team di professori della 21esima edizione di Amici è composto da: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Maria De Filippi avrebbe voluto riconfermarli tutti ma qualcuno sembrerebbe aver già preso la sua decisione.

Una decisione dettata non dal fatto di non amare il programma ma da nuove richieste di lavoro che starebbero ricevendo. Ecco, quindi, che Lorella Cuccarini, ad Amici 22, non ci sarà. Le indiscrezioni di Anticipazionitv.it vogliono che la coach di canto alla prossima edizione non ci sarà. Il motivo? Mediaset potrebbe proporre alla Cuccarini di condurre un programma suo. Avere un programma tutto suo, dunque, non permetterebbe all’ex ballerina di fare ancora la coach ad Amici.

Una partecipazione ad Amici, quella della Cuccarini, non priva di polemiche come, ad esempio, l’ultimo episodio con l’allievo LDA.