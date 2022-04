“Sta male”, le condizioni di Gemma allarmano tutti: ha bisogno di aiuto | Mai vista così

Gemma Galgani, nella puntata di ieri 27 aprile, di Uomini e Donne, non è apparsa molto in se. A notarlo sono stati alcuni spettatori sui social.

Gemma è stata persino poco reattiva quando un cavaliere ha detto di volerla conoscere.

Che succede a Gemma?

La dama storica di Uomini e Donne, Gemma Galgani, da protagonista di ogni puntata, sembra starsene un pochino defilata da qualche settimana a questa parte. Sarà che non è arrivato nessun cavaliere a corteggiarla, per lo meno fino ad oggi, e che con l’ultimo, il professore, ha preso una bella batosta.

Con Franco, infatti, Gemma credeva stesse andando a gonfie vele: cene, massaggi, baci e invece, una volta raggiunto nella sua regione, Franco ha deciso di non andare nemmeno a prenderla alla stazione. La storia ha suscitato l’ilarità di Tina, come sempre, che però sembra si stia scagliando verso altre dame. Una su tutte, l’anziana Pinuccia. Senza dimenticare le battute al vetriolo con Ida Platano relative all’ipotetico ritorno di fiamma con l’ex Riccardo.

Sta davvero male?

La presenza/assenza di Gemma preoccupa i fan che non si sono sprecati di commentare la puntata odierna di Uomini e Donne su Twitter. Stando ad alcuni, la dama sarebbe sempre meno a centro studio per via di nuovi progetti professionali che non riguardano Uomini e Donne. Secondo altri, invece, gemma potrebbe avere dei problemi di salute.

Un fioccare di tweet che ha fatto diventare il dating show in trending topic sul social. Intanto, non si sa se la storia tra lei e Giacomo, l’uomo che le si è proposto, ci sarà una continuazione. In ogni caso, la dama non ha mostrato il suo solito coinvolgimento ai nuovi corteggiatori. Non si è opposta nemmeno alle solite illazioni di Tina che, come al solito, quando si siede al centro dello studio Gemma inizia a parlare.

Il motivo per cui la dama torinese sia giù di morale potrebbe essere legato a problemi reali di salute. Dei problemi che giustificherebbero anche la poca partecipazione della 72 enne alle dinamiche solite del programma.

Un’altra motivazione potrebbe essere che la dama è completamente demotivata da tutte le storie e frequentazioni finite male. La maggior parte delle ultime frequentazioni, infatti, è stata un buco nell’acqua di uomini che, in un modo o nell’altro, si sono approfittati di lei per avere visibilità.