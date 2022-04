Charlotte Casiraghi, molla il marito e vola da lui: pizzicata con uno che conosciamo tutti | FOTO

Nuovo colpo di testa per Charlotte Casiraghi. La figlia della principessa Carolina molla il marito e vola proprio da lui: pizzicata con un uomo che conosciamo tutti. Lui è famosissimo. Ecco di chi si tratta.

La principessa ribelle lascia ancora una volta tutti senza parole. Avete visto che cosa ha combinato? Ha mollato il marito ed è volata da lui. Ecco con chi è stata pizzicata Charlotte.

Charlotte Casiraghi nell’occhio del ciclone

La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi sorprende ancora. Charlotte è protagonista di un nuovo colpo di testa. Sapete che cosa ha combinato? Ha mollato il marito ed è stata beccata con un altro uomo.

La persona in questione non solo è famosissima ma è conosciuta in tutto il mondo per il suo talento. Come saprete, Charlotte ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta. Reale dalla bellezza straordinaria tanto da essere considerata come una delle donne più belle del mondo, ha fatto capitolare ai suoi piedi uomini ricchi e importanti.

Nel 2019 ha sposato l’imprenditore e produttore Dimitri Rassam ma, a quanto pare, le cose tra di loro non vanno bene tanto che la bella reale starebbe pensando addirittura di divorziare da lui. Che la causa sia l’uomo con cui è stata beccata?

La figlia di Carolina beccata proprio con lui

Non vanno bene le cose tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. La coppia che è convolata a nozze nel 2019 e che ha un figlio, il piccolo Balthazar, vorrebbe separare le loro strade.

Ad essere convinta del divorzio imminente è proprio la figlia di Carolina che ha espresso, secondo alcune fonti vicine alla famiglia Grimaldi, più volte la sua intenzione di ricominciare una vita senza il suo compagno.

A che cosa è dovuto il malumore della Casiraghi? Perché ci sono tensioni matrimoniali? Non è che la colpa è del bell’uomo con cui è stata beccata la meravigliosa reale? Dovete sapere che Charlotte è stata legata sentimentalmente a un uomo molto conosciuto, l’umorista marocchino Gad Elmaleh che l’ha resa anche mamma di Raphael.

I due hanno avuto una relazione lunga e turbolenta e più volte, si è mormorato, che nei periodi di crisi con il suo attuale compagno, la Casiraghi abbia trovato rifugio tra le braccia del suo ex.

Ebbene i due prenderanno entrambi parte al Festival di Cannes che avrà inizio il 17 maggio 2022, presieduto come capo giuria da Vincent Lindon, un attore che tra l’altro è stato l’ex compagno di Carolina di Monaco e figura importante proprio per Charlotte.

I due ex fidanzati avranno dunque nuovamente occasione di incontrarsi pubblicamente. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Già nel occasione del gala Women in motion Awards, i due bellissimi sono stati beccati insieme.

Se è vero che qualcuno parla di rapporti tesi tra i due ex, qualcun altro crede invece che la causa dell’allontanamento da Dimitri sia proprio un ritorno di fiamma con l’affascinante umorista, ma chiaramente, si tratta, per ora, solo di rumors.