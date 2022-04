Barù ci ripensa: è tornato tra le sue braccia, che batosta per la povera Jessica! | FOTO

Colpo di scena senza precedenti, Barù del GF Vip 6 ci ripensa e torna tra le sue braccia. Che batosta per la povera Jessica! Nessuno si aspettava un passo falso del genere.

Barù Gaetani sorprende tutti e fa un passo indietro. Proprio lui è ritornato tra le sue braccia. Altro che Jessica, il suo cuore appartiene ancora a lei.

Barù Gaetani sorprende tutti

Il pubblico ha imparato a conoscere Barù Gaetani grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. ll reality condotto da Alfonso Signorini ha donato al nipote del famoso Costantino della Gherardesca ancora più notorietà.

Barù non è infatti un volto sconosciuto ai più. Influencer, food blogger e amante dei viaggi, è attivissimo sui social dove già prima di entrare nel famoso bunker di Cinecittà contava un numero di follower piuttosto cospicuo.

Nel famoso reality Mediaset si è fatto conoscere per il suo carattere riservato e pacato, per la sua cultura, intelligenza ma anche per i suoi poco chiari sentimenti nei confronti di Jessica.

Sebbene quest’ultima abbia sempre confessato di aver provato fin dall’inizio un sentimento che andava ben oltre l’amicizia, lui non si è mai voluto dare la possibilità di provare a vedere se insieme potevano funzionare come coppia.

Lontano dalle telecamere, dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due hanno preso strade diverse. Barù che è entrato nella casa da single, ora però ci ripensa, fa un passo indietro e torna proprio da lei.

L’ex gieffino ritorna proprio da lei

Ormai Jessica è acqua passata. Barù ha sempre dichiarato anche in una recente intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, che non ha intenzione di intraprendere una relazione sentimentale con lei.

Mentre la principessa ha prima unfollowato il suo coinquilino per poi tornare recentemente di nuovo a seguirlo, Barù invece, lontano da queste dinamiche di gossip e pettegolezzi, si è gettato a capofitto nel lavoro.

Per lui in arrivo progetti professionali di non poco conto che gli consentiranno, si mormora, di tornare in tv. Ma quello sul piccolo schermo non è l’unico ritorno. Sapete da chi si è recato l’ex gieffino?

Ve lo diciamo noi: dalla ex fidanzata Victoria Cabello. La conduttrice, ex Iena e protagonista della nuova edizione di Pechino Express, ha avuto una relazione con il nipote di Costantino della Gherardesca per diverso tempo.

I due si sono lasciati nel 2013 ma sono rimasti sempre in ottimi rapporti. Ebbene, l’ex gieffino ha sorpreso tutti recandosi proprio a casa della sua ex. Nelle scorse ore, Victoria ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune stories in cui si vede l’enologo giocare con il cagnolino di lei.

Barù è sorridente mentre, spaparanzato sul divano della ex, gioca con il cucciolo dagli occhi dolcissimi. Perché è di nuovo dalla sua ex fidanzata? Ci sarà forse un ritorno di fiamma tra i due?