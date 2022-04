Cornetti alle mele, se li fai trovare a colazione te li chiederanno in continuazione: buonissimi

By

Ecco qual è la deliziosa ricetta che vi permetterà di fare un figurone con tutta la famiglia, quella dei buonissimi cornetti alle mele.

Una mela al giorno toglie il medico di torno, quindi due cosa fanno? Sì, perché in questa ricetta bastano 2 mele per creare un dolce fantastico che siamo sicuri che piacerà a tutta la famiglia.

Continuate a leggere per scoprire la ricetta dei cornetti alle mele, dei dolcetti da consumare a colazione, come a merenda o come dessert, che rallegreranno i vostri pasti.

Scopriamo insieme gli ingredienti e il procedimento per dare vita a questo fantastico piatto.

Gli ingredienti per preparare i cornetti alle mele

Ecco tutti gli ingredienti necessari:

500 grammi di farina

250 grammi di burro

200 millilitri di latte

60 grammi di zucchero

2 mele

1 uovo

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di cannella

4 grammi di lievito per dolci

Scopriamo ora insieme qual è il procedimento per realizzare questo dolce che vi farà perdere la testa!

Ecco il semplicissimo procedimento

In una ciotola, sciogliete il lievito nel latte tiepido e aggiungete lo zucchero. Lasciate in un luogo caldo fino a quando non inizia a bollire.

Nel frattempo, in una ciotola media setacciate la farina e aggiungete il burro ammorbidito a cubetti. Impastare il tutto fino a ottenere un composto di consistenza sabbiosa.

Unite ora l’uovo leggermente sbattuto e mescolate con una spatola fino a ottenere un composto omogeneo. Unite poi il lievito, il latte e lo zucchero.

Formate una palla di pasta e trasferite l’impasto su una superficie infarinata da lavorare ancora di più. Coprire ora l’impasto un canovaccio pulito per permetterle di lievitare fino a raddoppiare la massa.

Preparate ora una sagoma di cartone a forma di triangolo con una base di 9 centimetri e un’altezza di 18 centimetri, stendete l’impasto fino a formare un quadrato di 36 x 36 centimetri, infarinandolo leggermente e regolando le misure con un coltello affilato.

Fate un taglio al centro del quadrato per ottenere due metà di 18 x 36 centimetri, posizionate la sagoma triangolare su uno dei rettangoli e segnate leggermente i tagli per ottenere da ciascuno 7 triangoli interi e due mezzi triangoli.

Su ciascuno dei triangoli, fate un taglio lungo 1 centimetro al centro della base, sollevate le due metà con i pollici e piegatele sul triangolo e stendere dalla base al vertice superiore, tendendo delicatamente l’impasto.

Stendete i cornetti su una teglia foderata con la carta da forno, con la cucitura rivolta verso il basso, e piegate le estremità verso l’interno, creando una forma liscia a mezzaluna. Ripetete il procedimento con tutti i tagli.

Spalmate la glassa all’uovo e accendete e preriscaldate il forno a 215°C per almeno 10 minuti. Abbassate la temperatura a 195°C e infornate per circa 15 minuti fino a quando i cornetti non assumeranno un colore dorato intenso.

Sfornate e fate raffreddare su una gratella, dopo di che i vostri cornetti saranno pronti per essere serviti!