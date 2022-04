Anna Tatangelo, l’indiscrezione: ha avuto il coraggio di tradirla proprio con lei | Assurdo

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono detti addio. Nessuno se lo aspettava. Arriva un’indiscrezione davvero in attesa: lui ha avuto il coraggio di tradirla proprio con lei.

Chi è la terza incomoda nella relazione di Anna Tatangelo e Livio Cori? Chi ha portato i due a dirsi addio? Spunta un’indiscrezione che lascia a bocca aperta.

Anna Tatangelo e Livio Cori, l’addio inaspettato

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero detti addio così presto. I due, che stavano insieme da circa un anno, solo qualche settimana fa avevano ufficializzato pubblicamente la loro storia d’amore attraverso i social.

Con una dedica bellissima ed emozionante fatta al rapper del suo cuore, la cantante di Sora ha fatto sognare i fan, sostenitori fin dall’inizio di questo amore meraviglioso che sembrava il preludio di una storia sentimentale duratura.

Purtroppo nulla è andato come previsto. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune indiscrezioni parlando anche delle ragioni che avrebbero portato i due artisti a dirsi addio. Non arrivano buone notizie per Anna Tatangelo che deve fare i conti con un cuore spezzato e un’altra relazione finita in maniera turbolenta.

Il ‘passo falso’ di Livio Cori ha rovinato tutto

È giunta già al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. I due cantanti si sono conosciuti nel 2019 ma hanno impiegato un po’ di tempo a dichiararsi reciprocamente i sentimenti.

Solo qualche settimana fa, attraverso il suo profilo Instagram, la cantante di Sora ha dedicato un post romanticissimo al rapper con una didascalia che ha fatto sognare i tantissimi fan della coppia:

“Non importa chi ero, chi sarai perché so che adesso siamo”.

Sebbene i diretti interessati non abbiano ufficializzato ancora pubblicamente la fine del loro sentimento, i profili social di entrambi parlano chiaro, soprattutto quello di Anna. La cantante di Sora ha eliminato ogni immagine presente sul suo profilo Instagram con Livio Cori, segno che qualcosa nel loro rapporto si è spezzato definitivamente.

A rivelare i dettagli della rottura è però il settimanale Chi. I giornalisti di Alfonso Signorini hanno indagato sulla questione e hanno sollevato diversi dubbi. Ipotesi persistente, circolata tra i corridoi del gossip, è stata per giorni, quella del tradimento.

Si mormora infatti che il rapper abbia ferito profondamente la Tatangelo tradendola con un’altra una donna. Ma chi è la terza incomoda? Si dice che sia una donna appartenente al mondo dello spettacolo ma non vengono fatti nomi.

Si tratta chiaramente solo di supposizioni. Alfonso Signorini è sicuro però che il tradimento non sia la causa della fine del loro amore. Il settimanale Chi, tra le ipotesi, inserisce quella delle incompatibilità caratteriali.

Sarebbe stata proprio Anna, per via dei diversi modi di intendere e vivere la vita e i sentimenti a decidere di troncare la sua relazione con Livio. Chi parla di continui malumori che vanno avanti già da un po’ di tempo. La Tatangelo sarebbe dunque ritornata single per sua scelta. Dopo l’ennesima delusione d’amore, ora vuole solo pensare al lavoro e all’unico vero uomo della sua vita, il figlio Andrea.