Vi ricordate il conduttore dello storico programma televisivo Bim Bum Bam? Marco Bellavia è completamente scomparso dalle scene italiane. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera attuale e cosa fa oggi.

Marco Bellavia, tutto sullo storico conduttore di Bim Bum Bam

Classe 1964, nato a Milano il 9 dicembre sotto il segno del sagittario. Marco Bellavia è un conduttore, autore e attore italiano. Ha iniziato la sua carriera come modello e ha frequentato l’università degli Studi di Milano presso la facoltà di Scienze naturali, ma non ha mai terminato gli studi.

Ha recitato nella storica serie tv Love Me Licia, nei panni di Steve, da lì la sua carriera ha avuto una svolta importantissima, infatti, in poco tempo è diventato noto al mondo dello spettacolo ed è stato al timone di alcuni programmi per ragazzi come Bim Bum Bam e Ciao Ciao.

Inoltre, ha lavorato in due stagioni televisive di Forum ed era anche un piccione viaggiatore di Stranamore. Per anni anche la sua vita privata è stata al centro dell’attenzione del pubblico, infatti, dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con Paola Barale.

Nel 2006 è scomparso completamente dai riflettori ed è diventato papà del piccolo Filippo con Elena Travaglia. Ma che fine ha fatto Marco Bellavia? Scopriamo di più sulla sua vita di oggi.

Marco Bellavia, che fine ha fatto? Tutta la verità

Attualmente l’ex conduttore di Bim Bum Bam conduce una vita normale lontana dai riflettori. Spera un giorno di ritornare in televisione, anche se ha ammesso di non amare il mondo dello spettacolo di oggi, infatti, recentemente ha dichiarato:

“Abbiamo lavorato anni per comunicare in maniera adeguata al mondo dei bambini. Oggi sui social centinaia di “influencer”

Marco Bellavia è sposato e ha un figlio. Una delle sue più grandi passioni è proprio il ciclismo. Ma il suo amore per il mondo dello spettacolo non è mai finito, infatti, sogna di partecipare a Pechino Express o a L’Isola dei Famosi. Su Instagram è molto attivo, ma non ha un gran pubblico, dato che ha solamente circa 6 mila follower.