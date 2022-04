Esiliata da Monaco, clamoroso: Alberto l’ha fatto sul serio | Obbligata a scappare via

Questa volta Alberto II non ci pensa su due volte e lo fa davvero: esiliata da Monaco. Scoop clamoroso arriva dal Principato. Proprio lei obbligata a scappare via, lontano da tutti.

Alberto Grimaldi ha preso la sua decisione: lei deve abbandonare il Principato e andare lontano da Monaco. La decisione del sovrano spiazza tutti.

Alberto di Monaco prende una drastica decisione

Protagonista indiscusso di gossip reali insieme alla consorte Charlene Wittstock è Alberto di Monaco. Il reggente del noto Principato, sta attraversando un periodo privato davvero molto complicato.

Per oltre un anno sua moglie è rimasta lontana da palazzo reale e dagli impegni e doveri istituzionali e di corte per prendersi cura della sua salute. Una brutta infezione ha colpito la principessa obbligandola a un distacco forzato non solo dal consorte ma anche dai figli, i gemellini Jacques e Gabriella.

Ora però che è sulla strada della guarigione, la Wittstock può rientrare tranquillamente alla Rocca ma le continue discussioni con il sovrano monegasco e la sua voglia di rinunciare a buona parte dei doveri da principessa, mettono in crisi un matrimonio che si pensava duraturo.

Sapete che cosa ha fatto Alberto II? Il sovrano monegasco ha preso una drastica decisione: proprio lei esiliata da Monaco, costretta ad abbandonare il Principato.

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco non sono felici da ormai tanto tempo. La lontananza forzata per problemi di salute che hanno intaccato l’equilibrio psicofisico della principessa, hanno contribuito a rendere ancora più fragile un matrimonio che da anni vacillava sotto il peso di problemi, tradimenti e incomprensioni.

Charlene però questa volta ha le idee chiare: rivendica la sua libertà e scende a compromessi con il marito dal quale, si mormora, vorrebbe in realtà ottenere un divorzio immediato.

Perché Charlene è così infelice nel Principato? Sicuramente buona parte della sua tristezza è dipesa dalle continue scappatelle e relazioni extraconiugali del suo consorte. In particolare, la principessa di Monaco proprio non riesce a tollerare la presenza nel Principato di Nicole Coste, la donna con cui Alberto ha avuto una relazione tanti anni fa e che tra l’altro è madre di suo figlio.

Nicole è stata presente a Monaco anche ad eventi pubblici e ufficiali insieme ad Alberto, per tutto il periodo in cui Charlene è stata ricoverata in clinica. La presenza di Nicole non è accettabile per la Wittstock che ha messo il sovrano nelle condizioni di cacciare la sua ex fiamma dal Principato.

Il settimanale tedesco Bild sostiene che dopo la decisione di Alberto, Nicole Coste sia volata in Italia con il figlio Alexandre. I due sono stati paparazzati in giro per Roma. Charlene e Nicole non sono mai andate d’accordo e mentre lei ha cercato di assumere un ruolo sempre più preponderante nel Principato approfittando dell’assenza di Charlene, la Wittstock ora ha finalmente ottenuto la sua rivincita: Nicole Coste è fuori dai giochi.