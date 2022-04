“Beccata dalla ginecologa”, scoop da Buckingham Palace: dopo anni di nuovo in attesa

Dopo un periodo turbolento si torna a sorridere a Buckingham Palace. Nessuno si aspettava un evento del genere, proprio lei, l’amatissima reale, di nuovo in attesa dopo anni.

Torna il sereno a Buckingham Palace

I componenti più importanti della Royal Family inglese sono da mesi al centro dell’attenzione. Sulle copertine principali delle riviste internazionali più conosciute come In Touch, The closer e il The Sun, non si parla che dei duchi del Sussex, dei duchi di Cambridge, della Regina Elisabetta e del suo entourage.

Le settimane appena trascorse non sono state semplicissime per Queen Elizabeth che dopo tanti dispiaceri ha potuto finalmente rincontrare l’amato nipote, Harry, che con grande sorpresa di tutti, dopo aver preso parte agli Invictus games in Olanda, ha fatto una breve visita alla sua nazione andando a salutare l’adorata nonnina che non vedeva da ormai tantissimi mesi.

Anche se non ha preso parte alla commemorazione organizzata in onore del duca di Edimburgo deceduto nel 2019, con molta probabilità sarà presente al giubileo di platino il prossimo giugno, per celebrare i 70 anni di regno della monarca inglese.

Intanto, proprio da Buckingham Palace arriva una notizia che sconvolge tutti: lei, l’amatissima duchessa, di nuovo in attesa dopo tanti anni.

Cicogna in arrivo nella Royal Family?

Potrebbero presto arrivare delle buone notizie da due dei membri più amati e benvoluti della Royal Family. Stiamo parlando di William e Kate. Si mormora che l’amatissima duchessa di Cambridge sia in attesa del suo quarto baby.

Dopo, dunque, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principino Louis che tra l’altro solo qualche giorno fa ha spento 4 candeline, la famiglia Windsor-Middleton sarebbe pronta ad accogliere un nuovo Royal baby.

Non soltanto la duchessa è stata vista tra le strade di Londra con un pancino appena accennato che è risultato evidente su di lei che ha una figura esile e snella, ma c’è di più. Secondo alcune fonti vicine proprio ai Cambridge, che hanno concesso una soffiata al magazine In Touch, Kate avrebbe compiuto un gesto che non lascia più alcun dubbio.

La Middleton, dopo il suo ritorno dai Caraibi dove ha fatto visita ad alcune ex colonie britanniche insieme al marito William, si è recata di corsa al Kingston Hospital dove sarebbe stata ricevuta da Jacqueline Dunkley-Bent, l’ostetrica che si è occupata di assisterla durante il parto di Charlotte nel 2015.

Insomma, William e Kate sarebbero pronti ad allargare la famiglia. Tra l’altro, la duchessa non ha mai nascosto di aver sempre desiderato tanti figli. Già dopo la nascita del principino Louis, non aveva snobbato l’idea di mettere al mondo un quarto pargoletto.

Tuttavia, alcuni esperti reali credono che una quarta gravidanza possa nuocere non alla salute di Kate ma al suo ruolo da duchessa. Un quarto figlio la costringerebbe a tenersi, almeno per un po’, lontano dagli impegni e dai doveri istituzionali in un momento delicatissimo per la monarchia inglese nella quale proprio lei si sta inserendo come figura leader.